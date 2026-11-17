La causa Di Santo y Gutiérrez continúa su desarrollo judicial en Córdoba con nuevos testimonios. Se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos en Río Cuarto durante la dictadura militar, involucrando a exmilitares y expolicías.

El tribunal oral federal que lleva adelante la causa Di Santo, también identificada como la causa Gutiérrez, celebrará este martes una nueva jornada de audiencias en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Río Cuarto y sus alrededores. La actividad judicial tiene programado comenzar a las 9.30 en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba.

Testigos clava en el juicio por crímenes de lesa humanidad

La audiencia estará marcada por la declaración de los testigos Juan Muzzolón, Gerardo Otto y Alfredo Bini. Este evento forma parte de un proceso judicial de gran relevancia para el esclarecimiento de los delitos perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en el sur de Córdoba. El Tribunal Oral Federal N° 1 está encabezado por la jueza Carolina Prado y está compuesto también por Julián Falcucci y María Noel Costa.

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Entre los delitos que se juzgan se encuentran la privación ilegítima de la libertad, la imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual. Este caso constituye el juicio número 20 por delitos de lesa humanidad en la región y se posiciona como una de las investigaciones de mayor magnitud vinculadas con la actuación del aparato represivo en la zona.

Detalles sobre los imputados y el contexto histórico

El proceso judicial cuenta con 21 exmilitares y expolicías imputados por crímenes cometidos entre 1975 y 1978. Estas víctimas incluyen a más de 70 personas en Río Cuarto y distintas localidades del sur de Córdoba, entre ellas docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). La Municipalidad de Río Cuarto también figura como querellante en este caso judicial de alta complejidad.

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Según la publicación La Nueva Mañana, entre las personas secuestradas, torturadas y/o desaparecidas figuran Gabriel Braunstein Maiden, Ernesto Silber y Elsa Gladys Comba. También se investiga el caso de Alberto Pinto, profesor de la UNRC, quien falleció en la Cárcel de La Plata producto de las torturas que sufrió desde su detención en la UR9 de la Policía de Río Cuarto.

Traslados y condiciones durante la detención ilegal

El recorrido de Alberto Pinto incluyó su paso por la Cárcel de Río Cuarto, la UP1, la UP9 de La Plata y los traslados respectivos, sin la atención médica debida a su afección de epilepsia. El mismo medio confirmó que seis de los imputados operaron en la ciudad y la zona de Río Cuarto, y serán juzgados por primera vez en esta instancia.

Entre los imputados se encuentran Daniel Di Santo, de la Policía de la Provincia de Córdoba; Roberto Ernesto González Fossat, de la Policía Federal Argentina; Juan Carlos Nieto, de la Policía de la Provincia de Córdoba; Rubén Roque Principi, de la Policía de la Provincia de Córdoba; Carlos Jesús Regueira, de la Policía Federal Argentina; y Miguel Ángel Salinas, de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Debate oral y cronograma de audiencias futuras

El debate oral contará con la declaración de alrededor de un centenar de testigos y se desarrollará bajo una modalidad mixta, que combinará comparecencias presenciales y virtuales. El juicio se desarrollará a lo largo de varios meses y, de acuerdo con el abogado querellante Daniel Olartecoechea, hay audiencias previstas hasta junio del año que viene.

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Con cada nueva jornada, el tribunal avanza en la recepción de declaraciones que buscan reconstruir los hechos, aportar elementos probatorios y determinar las responsabilidades penales por los crímenes cometidos en la región. El juicio representa una instancia fundamental para la búsqueda de verdad y justicia, así como para mantener viva la memoria sobre el terrorismo de Estado y sus consecuencias en la comunidad.

Implicancias sociales y búsqueda de verdad histórica

Este proceso judicial no solo busca sancionar a los responsables, sino también brindar closure a las familias de las víctimas y a la sociedad en general. La participación de testigos clave como Juan Muzzolón, Gerardo Otto y Alfredo Bini es vital para desentrañar la verdad sobre los hechos ocurridos en la UR9 y otros centros de detención clandestinos.

La presencia de la Municipalidad de Río Cuarto como querellante subraya el compromiso institucional con la memoria y la justicia. El desarrollo de este juicio, que involucra a ex miembros del Ejército Argentino, personal jerárquico, agentes operativos y Personal Civil de Inteligencia (PCI) del D2, marca un hito en la historia reciente de la provincia.