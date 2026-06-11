Audi amplía la gama del A5 en Argentina con el lanzamiento del RS5 y se convierte en el primer híbrido enchufable (PHEV) en el mercado

Audi amplió la gama del A5 en la Argentina con la apertura de la preventa del RS5A menos de un año del desembarco de la nueva generación del A5 en la Argentina. Se convierte en el primer híbrido enchufable (PHEV) que comercializará en el mercado argentino. La principal novedad está en el sistema de propulsión. El nuevo RS5 combina un motor V6 biturbo con un motor eléctrico para entregar una potencia conjunta de 639 CV y un torque de 825 Nm. Gracias a esta configuración, puede recorrer hasta 84 kilómetros en modo completamente eléctrico, según los datos informados por la marca.

Audi amplió la gama del A5 en la Argentina con la apertura de la preventa del RS5 A menos de un año del desembarco de la nueva generación del A5 en la Argentina.

Se convierte en el primer híbrido enchufable (PHEV) que comercializará en el mercado argentino. La principal novedad está en el sistema de propulsión. El nuevo RS5 combina un motor V6 biturbo con un motor eléctrico para entregar una potencia conjunta de 639 CV y un torque de 825 Nm. Gracias a esta configuración, puede recorrer hasta 84 kilómetros en modo completamente eléctrico, según los datos informados por la marca.

El nuevo RS5 combina un motor V6 biturbo con un motor eléctrico para entregar una potencia conjunta de 639 CV y un torque de 825 Nm. Con estas cifras, el modelo se ubica entre los vehículos más potentes que Audi ofrece actualmente en el país y representa un cambio importante respecto de generaciones anteriores del RS5, que recurrían exclusivamente a motores de combustión.

Sumado a lo anterior incorpora por primera vez en un modelo de producción el, encargado de distribuir el par entre las ruedas traseras para optimizar el comportamiento dinámico. En términos estéticos, el RS 5 se diferencia del resto de la gama A5 por una serie de elementos específicos de la división Audi Sport. Entre ellos se destacan la parrilla Singleframe con diseño tipo panal, entradas de aire de mayores dimensiones y detalles exteriores en negro brillante.

Puertas adentro incorpora asientos deportivos RS, terminaciones específicas y un sistema multimedia, acompañada por el tablero virtual de 11,9” y otra pantalla táctil de 10,9” para el acompañante (permite operar funciones de navegación, entretenimiento y telefonía de forma independiente). Puertas adentro incorpora asientos deportivos RS, terminaciones específicas y un sistema multimedia compuesto por una pantalla curva de 14,5” orientada al conductor.

Ofrece algunos ADAS como control de velocidad crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, asistentes de cambio y mantenimiento de carril como los principales. La preventa ya está disponible a través de la red oficial de concesionarios de la marca. Los precios anunciados son los siguientes: La llegada del RS 5 se produce casi un año después del lanzamiento local del A5, modelo que tomó el relevo del Audi A4 tras tres décadas de historia.

Mientras las versiones convencionales del A5 se ofrecen con motores 2.0 TFSI de hasta 272 CV, el nuevo RS 5 prácticamente duplica esa potencia y suma electrificación.

"El nuevo Audi RS 5 expresa el ADN más puro de Audi Sport, ahora potenciado por la electrificación. Su llegada al país no solo amplía nuestra oferta de modelos deportivos, sino que representa un avance concreto en nuestra estrategia de movilidad en Argentina", afirmó Conrado Wittstatt, gerente General de Audi Argentina





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