La administración local ha puesto en marcha una audaz iniciativa inmobiliaria en una localidad con casco histórico en ruinas, donde habita menos de 30 residentes permanentes. La propuesta de valor de esta localidad va mucho más allá de la tierra a precio de remate, garantizando una ausencia total de tráfico vehicular y la recuperación del sentido de pertenencia entre vecinos. Al tratarse de un entorno alejado de los grandes polos industriales, es importante tener en cuenta que la oferta laboral bajo relación de dependencia está abierta a nichos muy específicos y rentables, vinculados fundamentalmente a la agricultura, la ganadería, la construcción y los oficios artesanales. Las personas con ciudadanía europea tienen el camino allanado para instalarse sin trabas burocráticas, mientras que los ciudadanos extracomunitarios deberán gestionar previamente una visa o un permiso de residencia válido en España.

La administración local ha puesto en marcha una audaz iniciativa inmobiliaria en una localidad con casco histórico en ruinas , donde habita menos de 30 residentes permanentes .

La propuesta de valor de esta localidad va mucho más allá de la tierra a precio de remate, garantizando una ausencia total de tráfico vehicular y la recuperación del sentido de pertenencia entre vecinos. Al tratarse de un entorno alejado de los grandes polos industriales, es importante tener en cuenta que la oferta laboral bajo relación de dependencia está abierta a nichos muy específicos y rentables, vinculados fundamentalmente a la agricultura, la ganadería, la construcción y los oficios artesanales.

Las personas con ciudadanía europea tienen el camino allanado para instalarse sin trabas burocráticas, mientras que los ciudadanos extracomunitarios deberán gestionar previamente una visa o un permiso de residencia válido en España





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