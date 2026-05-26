Aucas vs. Manta F.C.: Resumen del partido de la fecha 15 de Serie A de Ecuador

El partido entre Aucas y Manta F.C. se jugó el lunes 25 de mayo en el estadio Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda, en Quito, por la fecha 15 de Serie A de Ecuador. El encuentro fue dirigido por el árbitro Guillermo Guerrero Alcívar y podrá ser seguido en vivo desde las 21:00hs. en TyC Sports.

Aucas y Manta F.C. se enfrentarán el lunes 25 de mayo en el estadio Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda, en Quito , por la fecha 15 de Serie A de Ecuador.

El partido comenzó a las 21:00hs. y podrá ser seguido en vivo desde las 21:00hs. en TyC Sports. El encuentro corresponde a la fecha 15 de Serie A de Ecuador y será dirigido por el árbitro Guillermo Guerrero Alcívar. El partido comenzó con un ambiente tenso, con ambas partes buscando marcar el primer gol. En el minuto 18, Manta F.C. tuvo una oportunidad de gol a través de un tiro al arco de Aucas, pero no pudo concretarla.

Sin embargo, en el minuto 18, Manta F.C. consiguió el primer gol del partido a través de Dágner Quintero, quien apareció solo por arriba y definió de cabeza ante Hamilton Piedra. A continuación, Juan Nazareno ejecutó un tiro de esquina para Manta F.C. , que fue despejado por Hamilton Piedra. Posteriormente, Jostin Alman intentó marcar para Manta F.C.

, pero su tiro fue rechazado por Hamilton Piedra. En el minuto 21, Aucas empató el partido a través de Snayder Porozo, quien concretó la jugada y anotó para su equipo con la asistencia de Piero Guzmán. Después de esto, Snayder Porozo intentó marcar nuevamente, pero su tiro fue rechazado por Félix Zambrano. Andrés Mena también intentó marcar, pero su tiro fue rechazado por Félix Zambrano.

Por último, Snayder Porozo intentó marcar nuevamente, pero su tiro fue rechazado por Juan Jiménez. El partido continúa con ambas partes buscando marcar el segundo gol





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