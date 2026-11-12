Attaque 77 confirma su retorno al Vive Latino 2027 con la formación actual

La banda confirma su participación en el festival mexicano para celebrar sus 40 años. Ciro Pertusi descarta su participación, dejando a Mariano, Leo y Lucho como los pilares del regreso.

La formación integrada por Mariano Martínez, Leo De Cecco y Luciano Scaglione se prepara para liderar el regreso de Attaque 77 a los escenarios oficiales. La confirmación surge directamente de la lista de artistas anunciada para el festival Vive Latino 2027, un evento musical de gran repercusión internacional donde la agrupación argentina figurará como uno de los principales representantes nacionales. Este anuncio pone fin a largos meses de especulación entre la comunidad de fanáticos que han esperado el momento de volver a ver a la banda en vivo.

La participación en el cartel de Vive Latino 2027 no es casual, sino parte de una conmemoración especial. Las redes sociales de la banda han publicado imágenes que reflejan el aniversario número 40 de su vida artística, marcando una fecha histórica para el rock argentino. Este hito celebra cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida, destacando la resistencia de Attaque 77 frente a los cambios del mercado musical y las transformaciones culturales de las últimas décadas.

Also read La ONU postergó el pedido de Cristina Kirchner para ser candidata en 2027

La formación confirmada sin Ciro Pertusi

Ciro Pertusi, el exvocalista fundador, descartó explícitamente su participación en este regreso mediante un mensaje en las redes sociales de Jauría, la banda que lidera desde el año 2010. Pertusi declaró: "Es necesario recordar que formo parte de una banda en actividad", dejando claro que su prioridad artística reside en su proyecto actual y no en la reactivación de Attaque 77 con la alineación original. Esta declaración oficial aclara que el concierto no contará con la presencia del cantante histórico.

Ante esta definición, se asume con certeza que Mariano Martínez, Leo De Cecco y Luciano Scaglione serán los únicos encargados de encabezar el show. Esta alineación corresponde a la configuración del trío que mantuvo activa la banda durante más de una década. Martínez, quien también ejerce como guitarrista y vocalista en esta formación, y la sección rítmica de De Cecco y Scaglione han sido los pilares constantes desde la partida de Pertusi.

Advertisement

Un legado histórico y continuidad artística

Attaque 77 se consolidó como una de las bandas más convocantes de las últimas décadas gracias a un extenso catálogo de clásicos del rock argentino. La base creativa de la agrupación se sustentó en la colaboración de Ciro, Mariano, Leo y Lucho, quienes escribieron himnos cargados de críticas al gobierno de turno, a los manejos de la política y a problemáticas sociales. Estas canciones, con décadas de antigüedad, mantienen una vigencia sorprendente y podrían haber sido escritas en la actualidad por su relevancia temática.

La transición de la banda fue dramática pero necesaria. El cuarteto original mutó en un trío entre finales de 2008 y comienzos de 2009, justo con la salida de su cantante original. Desde ese momento, la banda continuó girando y lanzando discos con una estructura sólida. Mariano Martínez asumió la voz y la guitarra, mientras que Leo De Cecco se mantuvo en la batería y Luciano Scaglione en el bajo, preservando la esencia sonora de la agrupación.

Impacto en la industria y próximos pasos

El tiempo ha permitido que cada miembroExplore otras vías artísticas. Mariano Martínez desarrolló una carrera en solitario y colaboró como parte de la banda de Valeria Lynch, mientras que Lucho y Leo siguieron conectados a través del Strummer Bar y diversos proyectos propios. A pesar de estas separaciones, la matrix se rompió en ocasiones especiales, como en el show de despedida de Die Toten Hosen, donde Lucho y Ciro compartieron escenario, o en fechas divididas con Lucho en "Lucho al Attaque" y Ciro en Jauría.

No obstante, el pedido por el regreso de Attaque 77 nunca cesó en ninguna de esas presentaciones, ya que el público lo reclama en cada oportunidad. Se mantiene vigente en una audiencia que ha pasado por varias generaciones y que se entusiasma ante cada nuevo anuncio. Los fanáticos se mantienen ahora en alerta total esperando los detalles logísticos de este regreso y las posibles fechas de shows adicionales dentro de Argentina, cerrando un ciclo de espera que parece finalmente terminar con esta confirmación oficial para el año 2027.