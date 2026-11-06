Atlético Tucumán vence a Banfield 2-0 con dupla Rodríguez y Godoy

El Decano superó a Banfield 2-0 con dos goles de Juan Rodríguez asistidos por Lautaro Godoy. El equipo tucumano suma tres puntos clave para su clasificación.

El Atlético Tucumán consolidó una victoria importante sobre el Banfield al imponerse por 2-0 en un encuentro definido por la química entre Juan Rodríguez y Lautaro Godoy. El conjunto tucumano, conocido afectuosa y cariñosamente como El Decano, demostró una eficiencia letal en el área chica, aprovechando al máximo las oportunidades creadas por sus centrocampistas creativos para dejar en el camino al equipo visitante.

Dupla Godoy y Rodríguez define el partido

La clave táctica y estética del triunfo radica en la repetición exitosa de una misma jugada ensayada. Lautaro Godoy ejecutó dos centros certeros desde la banda, y Juan Rodríguez fue quien terminó ambas jugadas con disparos imparable. Este esquema permitió al equipo tucumano marcar el gol que definió el marcador con gran precisión técnica y sincronismo entre los atacantes.

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El primero de los tantos llegó cuando Godoy botó un saque de esquina preciso, enviando el balón al centro del área donde Juan Rodríguez, aprovechando el desconcierto de la defensa rival, remató con la zurda desde la distancia corta hacia la escuadra diestra del arco. Esta definición colocó al Decano en la ventaja inicial, demostrando una vez más su capacidad de capitalizar los centros estáticos con gran impacto en el resultado.

Poco después, y en apenas unos minutos, se repitió la misma fórmula con idéntico desenlace exitoso. Godoy volvió a ejecutar un córner letal, esta vez buscando la cabeza de Juan Rodríguez. El delantero, anticipándose a sus marcadores, cabeceó el esférico con dirección al arco rival. Este segundo tanto selló la victoria parcial del conjunto tucumano, evidenciando que la dupla es una herramienta ofensiva clave en su repertorio táctico.

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Anulación de gol y momentos clave del primer tiempo

Antes de que el dominio visitante se instalara, el Banfield tuvo una oportunidad clara que finalmente no prosperó debido a una intervención técnica decisiva. David Zalazar, futbolista del equipo local, logró conectar un remate que parecía destinada a abrir el marcador, pero la jugada fue descalificada por el sistema de videoayuda al arbitraje (VAR).

La anulación del tanto se debió a una posición de offside del jugador Adrián Balboa en la jugada previa al disparo de Zalazar. Maximiliano Manduca, el árbitro central, anuló el tanto a instancias de la revisión del VAR, asegurando que el equipo visitante no perdiera la oportunidad de marcar antes de que el Atlético Tucumán tomara el control del encuentro con sus dos goles consecutivos.

El Banfield intentó responder con fuerza desde la distancia, buscando sorprender con disparos lejanos. Ignacio Abraham, futbolista de Banfield, probó suerte con un remate con la zurda desde fuera del área, pero el balón se fue alto, superando la transversal sin causar peligro real al portero rival. Este intento refleja la búsqueda constante del equipo local por recuperar el equilibrio ofensivo.

Oportunidades fallidas y proyección deportiva

El Atlético Tucumán también tuvo oportunidades de ampliar la diferencia con jugadas de otro tipo, no solo centradas en los saques de esquina. Renzo Tesuri, jugador del Decano, intentó un remate con la diestra desde fuera del área, pero no pudo convertir en gol. Asimismo, Clever Ferreira probó suerte de cabeza desde el sector derecho del área, pero su esfuerzo no fue suficiente para superar la resistencia final de la defensa rival.

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Estas acciones muestran que, aunque la dupla Godoy-Rodríguez fue la protagonista absoluta, el equipo tuvo otras vías de ataque que intentaron materializarse. El fútbol moderno exige precisión en cada disparo, y aunque algunos remates se desviaron o fueron rechazados, la capacidad de marcar dos goles de una forma tan específica le otorga una ventaja psicológica y deportiva decisiva al conjunto tucumano.

Contexto de la competición y siguientes pasos

Esta victoria es estratégica para ambos conjuntos, ya que el Taladro y el Decano buscan sumar tres puntos que lo ayuden a mejorar su posición en la tabla de posiciones de la liga. En el contexto de un torneo donde cada punto cuenta, el rendimiento de Juan Rodríguez, con dos goles, y la creatividad de Lautaro Godoy, con dos asistencias, se erigen como pilares fundamentales para las aspirativas del equipo tucumano en esta fase de la competencia.

El próximo desafío para el Atlético Tucumán será mantener esta eficacia ofensiva y consolidar los resultados positivos. La demostración de que pueden marcar de distintas formas, aunque con una misma base táctica, los prepara para enfrentar a rivales que buscarán marcar esos centros. La consistencia de Juan Rodríguez y Lautaro Godoy será indispensable para seguir cosechando victorias y sumar puntos vitales para la clasificación y el objetivo final de la temporada deportiva actual.