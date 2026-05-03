Atlético Tucumán Sorprende y Derrota a River Plate en el Monumental

Atlético Tucumán logró una importante victoria como visitante ante River Plate por 1-0 en un partido correspondiente a la novena fecha postergada del Torneo Apertura. El gol lo marcó Renzo Tesuri. Un resultado inesperado que complica las aspiraciones de River en la Zona B.

El partido entre River Plate y Atlético Tucumán , correspondiente a la novena fecha postergada del Torneo Apertura y perteneciente a la Zona B, culminó con una sorprendente victoria del Decano por 1-0 en el emblemático Estadio Monumental .

El gol decisivo fue obra de Renzo Tesuri, quien anotó al minuto 19 del primer tiempo tras una asistencia precisa de Maximiliano Villa. Este resultado inesperado sacude la tabla de posiciones y añade dramatismo a la lucha por la clasificación en la Zona B. El encuentro estuvo marcado por la intensidad y la búsqueda constante de ambos equipos, aunque la efectividad frente al arco fue determinante para definir el marcador.

River Plate, a pesar de ser el claro favorito y jugar de local, no logró concretar sus oportunidades y sucumbió ante un Atlético Tucumán que se mostró sólido en defensa y oportunista en ataque. La victoria del Decano representa un golpe de moral importante para el equipo, que se encuentra en una posición complicada en la tabla y necesitaba desesperadamente sumar puntos.

Por su parte, River Plate, aunque ya prácticamente asegurado en el segundo lugar de la Zona B, esperaba extender su racha positiva y consolidar su liderazgo en el Grupo H de la Copa Sudamericana. El partido comenzó con un ritmo frenético, con ambos equipos buscando imponer sus condiciones desde el inicio. River Plate, con su habitual juego ofensivo, intentó controlar el balón y generar oportunidades de gol, mientras que Atlético Tucumán se replegaba en defensa y buscaba aprovechar los contraataques.

La defensa de River Plate, sin embargo, mostró algunas falencias que fueron aprovechadas por el ataque del Decano, que encontró espacios para penetrar y generar peligro. El gol de Tesuri fue un reflejo de esta situación, ya que el delantero logró superar la marca de los defensores y conectar un remate certero que se coló en el arco rival.

A pesar del gol en contra, River Plate continuó buscando el empate con insistencia, pero se encontró con una defensa rival bien organizada y un arquero en gran forma, Ignacio Galván, que rechazó varios remates peligrosos, incluyendo uno de Maximiliano Meza. Durante el partido, se revisó un gol de Tesuri que inicialmente fue considerado válido, pero finalmente fue anulado por una clara posición de fuera de juego.

Esta decisión arbitral generó controversia entre los jugadores y aficionados de Atlético Tucumán, que consideraban que el gol era legítimo. El árbitro del partido tomó la decisión final basándose en las indicaciones del VAR, confirmando la posición irregular del delantero. La actuación de Atlético Tucumán como visitante ha sido históricamente irregular, con solo una victoria en su último encuentro fuera de casa, el 24 de enero de 2025 ante San Martín de San Juan.

El equipo marcha decimotercero en la Zona B con 11 unidades, sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo. Su campaña ha sido decepcionante, con dos victorias, cinco empates y ocho derrotas. En contraste, River Plate venía de una victoria agónica frente a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana, gracias a un gol de Lucas Martínez Quarta, que lo colocó como líder del Grupo H con siete puntos.

En el torneo Apertura, River Plate había derrotado a Aldosivi por 3-1 en el Monumental el sábado pasado, asegurando prácticamente el segundo lugar de la Zona B. La derrota ante Atlético Tucumán representa un revés inesperado para River Plate, que deberá analizar sus errores y corregir su rendimiento para afrontar los próximos desafíos en el torneo y en la Copa Sudamericana. El partido también estuvo marcado por la tensión y el nerviosismo, con varios jugadores involucrados en disputas y choques.

El árbitro del partido tuvo que intervenir en varias ocasiones para calmar los ánimos y evitar que la situación se agravara. La victoria de Atlético Tucumán no solo representa tres puntos importantes en la tabla de posiciones, sino también un impulso anímico para el equipo, que necesita recuperar la confianza y mejorar su rendimiento para evitar el descenso.

El partido entre River Plate y Atlético Tucumán fue un claro ejemplo de la imprevisibilidad del fútbol, donde los resultados no siempre se ajustan a las expectativas y donde la sorpresa puede estar a la orden del día. La victoria del Decano en el Monumental será recordada como uno de los resultados más impactantes de la temporada





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