Atlético Mineiro se salva sobre el final con gol agónico de Casierra y mira al futuro con autocrítica de Domínguez

El Galo, con una remontada épica en los últimos minutos gracias a un cabezazo de Mateo Casierra tras asistencia de Matías Cuello, venció a su rival uruguayo. El técnico Eduardo Domínguez, si bien celebró el triunfo, hizo un llamado a la unión y al juego colectivo, advirtiendo sobre los peligros del individualismo.

El Atlético Mineiro , bajo la dirección técnica de Eduardo Domínguez , conocido cariñosamente como El Barba, logró una victoria agónica y heroica que sacó de la galera en un partido que se le había tornado sumamente adverso. El equipo, que se vio superado en varios pasajes del encuentro, supo reponerse sobre el final para sumar tres puntos vitales y evitar un traspié ante un rival que lo complicó de sobremanera.

Por su parte, el elenco uruguayo, tras esta derrota, se ve gravemente comprometido en el último lugar de la tabla de posiciones, viéndose obligado a sacar la calculadora para intentar revertir su difícil situación. El encuentro tuvo un inicio marcado por la tensión y la falta de claridad ofensiva. Una jugada que pudo haber significado la primera emoción del partido, un penal para los locales, fue anulada, lo que aumentó la frustración inicial. Sin embargo, en los instantes finales del primer tiempo, un error garrafal del arquero Everson en una salida propició una pelota suelta dentro del área. El delantero uruguayo Facundo Pérez, atento a la situación, no desaprovechó la oportunidad y definió para poner en ventaja al equipo visitante. A partir de ese momento, el partido se tornó sumamente incómodo para los dirigidos por Domínguez. La ansiedad comenzó a hacer mella en el rendimiento del equipo, y la impaciencia de la hinchada se hizo sentir en las gradas, generando un clima de presión considerable. Cuando la posibilidad de un empate parecía sellada y el partido se encaminaba a su final sin que el Atlético Mineiro lograra una reacción contundente, apareció la figura salvadora. A los 90 minutos, el delantero colombiano Mateo Casierra, anticipándose de manera magistral a su marcador, conectó de cabeza un centro preciso enviado por el argentino Matías Cuello. La pelota, con una trayectoria impecable, se dirigió contra el palo más lejano del arco rival, desatando un estallido de desahogo y alegría tanto en el cuerpo técnico y los suplentes en el banco como en las miles de almas presentes en las tribunas. El grito de gol no solo significó la paridad, sino que trajo un alivio inmenso para El Barba y todo el equipo. Cuello, autor de ambas asistencias que permitieron la remontada, se erigió como protagonista directo de este desenlace favorable. En el lado de la visita, la presencia argentina también fue significativa. Más allá de la labor del arquero uruguayo Sosa, quien sostuvo al equipo con atajadas cruciales en varios pasajes del encuentro, la delegación albiceleste aportó con jugadores que intentaron darle solidez al planteamiento táctico. Más allá del resultado final, el entrenador argentino Eduardo Domínguez, tras la conclusión del partido, lanzó una advertencia clara y contundente. El Barba hizo hincapié en la imperiosa necesidad de dejar de lado el individualismo y de empezar a pensar de manera mucho más colectiva. Considera este aspecto como la clave fundamental para sostener el crecimiento del equipo en la importante competencia que están disputando. Sus declaraciones tras el encuentro reflejaron una profunda preocupación por la cohesión grupal. "Cuando uno juega, tiene que demostrar por qué juega. Si no juega, tiene que demostrar por qué debería jugar", sentenció el ex entrenador de Estudiantes de La Plata, marcando un llamado de atención directo a la actitud y al compromiso de sus futbolistas. "Necesitamos más unión, más conexión. Si no estamos conectados entre nosotros, ¿cómo vamos a conectar con la hinchada?", agregó enfáticamente. Este discurso pone de manifiesto que el foco principal del director técnico está puesto en fortalecer el juego colectivo y en corregir las fallas individuales y de funcionamiento que, como quedó demostrado en este partido, casi le cuestan muy caro al equipo, poniendo en riesgo un resultado que finalmente supieron rescatar con un golpe de autoridad sobre la campana





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