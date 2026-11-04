Atlético Mineiro descansa titulares ante Botafogo para preparar final con Boca

Eduardo Domínguez rotará la alineación de Atlético Mineiro ante Botafogo para preservar el plantel en vista de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors.

El director técnico Eduardo Domínguez ha anunciado una rotación significativa en la plantilla de Atlético Mineiro con el objetivo estratégico de preservar la integridad física de sus figuras clave. Esta decisión surge en un contexto donde el equipo brasileño enfrenta una carga de partidos crítica en las próximas semanas, incluyendo dos finales de torneos nacionales e internacionales de alta exigencia.

Estrategia de descanso ante Botafogo

El Galo se enfrenta este miércoles a Botafogo en la fecha 34 del Brasileirao, un compromiso en el que Domínguez presentará una formación alternativa para evitar el desgaste innecesario. La lista de jugadores que recibirían descanso incluye a diez titulares habituales: Natanael, Lyanco, Renan Lodi, Maycon, Kevin Castaño, Igor Gomes, Alan Franco, Bernard, Alan Minda y Tomás Cuello. Esta medida de gestión de cargas es esencial para garantizar que el equipo esté en las mejores condiciones físicas para los próximos desafíos.

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Además de los titulares en descanso, el cuerpo técnico debe afrontar otra complicación importante relacionada con las bajas por lesión. Victor Hugo, Fred, Mateo Casierra, Reinier y Thiago Borbas no estarán disponibles para el encuentro contra Botafogo, lo que reduce aún más las opciones de la plantilla. Esta situación obliga a Domínguez a buscar soluciones creativas en el medio campo y en la defensa para enfrentar al rival en Río de Janeiro.

Rotación táctica y recuperación de lesionados

Una de las novedades prometedoras para el técnico argentino podría ser el regreso de Everson, el arquero titular que ha sido una pieza fundamental en la temporada. Everson sufrió una fractura en el pie izquierdo a principios de septiembre durante la partida contra Cruzeiro por los cuartos de final de la Copa de Brasil. Su posible inclusión en la alineación sería una señal positiva de recuperación y brindaría mayor solidez a la portería mientras se preparan para la final.

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El objetivo principal de la rotación es recuperar a todos los jugadores disponibles para el partido del sábado 7 de noviembre. En esa fecha, Atlético Mineiro recibirá a Gremio en Belo Horizonte para disputar la revancha de las semifinales de la Copa de Brasil. El equipo necesita revertir el resultado de 0-2 sufrido en Porto Alegre en el partido de ida para mantener viva la esperanza de consagrarse campeón en este torneo.

Pronósticos y expectativa internacional

En medio de la preparación local, la mirada también está puesta en la final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors. El exdelantero de River Plate, Teófilo Gutiérrez, expresó su confianza en el equipo argentino durante una charla con la influencer Andrea Duque. Gutiérrez señaló que Boca es un gran equipo y que están pasando por un buen momento, además de destacar el factor ambiente con numerosos hinchas del Xeneize en Barranquilla.

La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro está programada para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Mientras Boca busca su título, Atlético Mineiro intenta dejar atrás la derrota anterior ante Lanús para buscar la gloria continental. La gestión del plantel en las próximas fechas determinará la capacidad de respuesta de ambos equipos en el escenario definido.