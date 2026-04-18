Atlético de Madrid y Real Sociedad: Horario y Cómo Ver la Final de la Copa del Rey EN VIVO

El Atlético de Madrid busca su primer título en casi cinco años enfrentando a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. Conoce todos los detalles del partido, horario y dónde verlo en vivo.

El Atlético de Madrid se prepara para un encuentro crucial este sábado, cuando se enfrente a la Real Sociedad en la esperada final de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Diego Simeone, conocido como El Colchonero, llega a este partido con la ambición de romper una sequía de títulos que se remonta a casi cinco años. La afición colchonera, junto con la legión argentina presente en el plantel, tiene grandes esperanzas puestas en esta final para celebrar una nueva vuelta olímpica.

La semana para el Atlético ha sido particularmente intensa, ya que el pasado martes lograron una hazaña al eliminar al Barcelona en las semifinales de la Champions League, asegurando así su pase a la siguiente fase del prestigioso torneo europeo. Ahora, el foco se traslada a la competición doméstica, donde buscarán consolidar su momento de forma con la obtención de la Copa del Rey. El último trofeo levantado por el equipo de la capital española fue la La Liga en la temporada 2020/21, y este sábado tienen la oportunidad de añadir otro título a sus vitrinas. El partido tendrá lugar en el emblemático Estadio La Cartuja de Sevilla y dará comienzo a las 21:00 horas de España. Los aficionados podrán seguir cada detalle de este emocionante encuentro a través de la señal de televisión que transmitirá el evento en vivo. La expectativa es máxima, ya que se trata de una final y ambos equipos buscarán dejarlo todo en el campo. La presencia de jugadores argentinos en el Atlético añade un condimento especial, ya que sueñan con contribuir significativamente a la conquista de este importante título. La preparación ha sido rigurosa, y el cuerpo técnico ha trabajado intensamente para asegurar que el equipo llegue en las mejores condiciones físicas y anímicas para afrontar este desafío. Cada entrenamiento ha sido vital para afinar las estrategias y fortalecer la cohesión del grupo, elementos clave para superar a un rival de la talla de la Real Sociedad. Este sábado marca un punto culminante para el Atlético de Madrid, que no solo se juega la Copa del Rey, sino que también busca reafirmar su potencial y su capacidad para competir al más alto nivel. La posibilidad de ganar un título después de un período de casi cinco años sin hacerlo es un incentivo poderoso para los jugadores y un motivo de gran ilusión para la hinchada. El partido promete ser un espectáculo de fútbol intenso y estratégico, donde cada jugada será decisiva. Los detalles del encuentro, incluyendo la hora exacta y las plataformas de transmisión, han sido ampliamente difundidos para que ningún seguidor se pierda la oportunidad de alentar a su equipo. La final de la Copa del Rey es un escenario perfecto para que El Colchonero demuestre su carácter y su deseo de gloria, con la esperanza de levantar el trofeo y brindar una alegría inmensa a su fiel afición. La final se jugará el sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja, Sevilla, a las 16:00 hora argentina, siendo transmitida en vivo





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