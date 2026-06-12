Atlético de Madrid acelera gestiones por Correa, Almada, Beltrán y Deossa antes de la pretemporada

El club español negocia simultáneamente la salida de Ángel Correa a River Plate, evalúa a Thiago Almada tras el Mundial, sondea a Lucas Beltrán y busca reforzarse con Nelson Deossa. Mientras, la situación de Giovanni Simeone también está en la mira.

El director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta , y su equipo se encuentran inmersos en una intensa recta final de negociaciones a pocos días del inicio de la pretemporada.

En primer término, avanzan a pasos agigantados para formalizar la salida del delantero argentino Ángel Correa del club rojiblanco, quien tiene una oferta formal del River Plate. La operación, que ronda los 13 millones de dólares o podría alcanzar la cifra de la cláusula de rescisión de 15 millones, está encarrilada después de que el futbolista, formado en San Lorenzo, haya alcanzado un acuerdo verbal con el entrenador Martín Demichelis y los directivos del club argentino.

Correa, de 27 años, busca minutos y protagonismo tras una etapa en Madrid donde no terminó de consolidarse, y el Atlético, por su parte, ve con buenos ojos la operación para darle salida a un jugador con poca continuidad y reducir masa salarial. En paralelo, en la cabeza de la dirigencia colchonera también está la situación del mediocampista ofensivo Thiago Almada, otra de las joyas argentinas que brillará en el Mundial de Qatar con la selección albiceleste.

El joven de 21 años, formado en Vélez Sarsfield y con una cláusula de rescisión superior a los 3 millones de euros, es seguido de cerca por el Atlético y por otros clubes europeos, y su rendimiento en la Copa del Mundo podría encarecer o abaratar su precio. Mientras tanto, su representante y la dirigencia de River Plate también han mantenido conversaciones, aunque las aspiraciones económicas del Atlanta United, dueño de su pase, son muy altas.

La idea del Atlético es esperar al final del Mundial para definir si avanza o no por él, evaluando también si su cotización se dispara tras una posible buena participación. A su vez, el Atlético de Madrid está atento a la situación de Lucas Beltrán, el delantero cordobés surgido de las divisiones de River Plate, que actualmente juega en el Torino italiano.

El Millonario sueña con repatriar al jugador de 24 años, pero la realidad es que el Torino compró su pase en cerca de 8 millones de euros y tiene un contrato que se extiende hasta 2028, por lo que no está dispuesto a dejarlo salir fácilmente, menos aún tras una temporada donde convirtió 11 goles en 35 partidos. Por otro lado, desde el entorno del futbolista reconocen que su prioridad es continuar en Europa, lo que aleja la opción de River.

En otro orden, el club español negocia con el Real Betis por el volante central colombiano Nelson Deossa, de 26 años, cuyo rendimiento no ha sido el esperado desde su llegada por unos 12 millones de euros. El Betis estaría dispuesto a aceptar una oferta inferior a los 10 millones en los que lo tasan, lo que representa una oportunidad para que el Atlético lo rebaje con una cesión o una transferencia parcial.

Finalmente, Giovanni Simeone, el hijo mayor del DT Diego Simeone y goleador del Torino, también apareció en el horizonte de movimientos. Su contrato se extiende hasta 2028 y el Torino desea recuperar la inversión realizada, aunque en esta ocasión su salida parece menos probable debido a su edad (pronto cumplirá 31 años) y a la importancia que tiene para el equipo italiano.

En resumen, el Atlético de Madrid maneja un tablero multiplaza con operaciones en Argentina, Colombia e Italia, intentando ajustar su plantilla de cara a la próxima temporada mientras observa也 el desempeño de sus posibles objetivos en el Mundial de Qatar. Las gestiones se aceleran en las oficinas del Wanda Metropolitano y en las capitales del fútbol sudamericano, con la fecha del 17 de junio, cuando el plantel retorne a los entrenamientos, como un deadline que empuja a cerrar acuerdos antes del viaje a la pretemporada en Alicante





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