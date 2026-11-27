Atlético Atlanta recibe a Ciudad de Bolívar por los cuartos del Reducido 2026. El Bohemio busca el segundo ascenso tras liderar 1-0 global.

Atlético Atlanta recibirá al equipo de Ciudad de Bolívar el viernes a las 19 en el estadio Don León Kolbovski de Villa Crespo, en la revancha por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026. El equipo local ya cuenta con una ventaja deportiva crucial y se ubica a un paso de las semifinales.

La victoria de 1-0 obtenida en la ida, con gol de Francisco Romero, pone al Bohemio en condiciones privilegiadas. Si el encuentro termina en empate o con una derrota local por la mínima diferencia, Atlético Atlanta avanzará automáticamente por la regla de la ventaja deportiva que rige este torneo.

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La exigencia de Ciudad de Bolívar

El conjunto celeste, dirigido por Diego Funes, enfrenta una situación obligada de triunfo con amplia diferencia. Como campeón del Federal A 2025 y debutante en la categoría, el equipo visitante necesita ganar por dos goles o más para revertir la serie y clasificarse a la instancia semifinal.

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Esta es la única vía matemática para que Ciudad de Bolívar escriba su primer ascenso histórico a la primera categoría del fútbol argentino. Cualquier otro resultado, incluyendo un empate o una derrota menor, eliminará a los san Carlosinos del torneo.

Detalles del partido de ida

En el encuentro disputado en el Municipal Eva Perón de San Carlos de Bolívar, Francisco Romero marcó el único tanto a los 24 minutos tras un tiro libre ejecutado por Franco Cáceres. El arquero Francisco Rago fue figura al evitar que Ciudad de Bolívar acercara el empate pese a generar varias chances claras en el segundo tiempo.

Ciudad de Bolívar tuvo varias oportunidades falladas en la ida, incluyendo intentos de Khalil Caraballo, Elías Martínez, Maximiliano Gutiérrez, Federico Peralta y Álex Díaz. Un remate de Álex Díaz al palo al final del partido no quiso entrar para empatar.

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Formaciones probables y contexto

Atlético Atlanta presentará probablemente un equipo con Francisco Rago en valla, defensa con Martín García, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas y Rodrigo Sosa, y mediocampo con Braian Rivero y Rodríguez Puch. Cristian Pellerano dirige a un equipo que ya eliminó a Estudiantes de Buenos Aires.

Ciudad de Bolívar podría alinearse con Agustín Rufinetti entre los postes, línea defensiva con Agustín Paredes y Ezequiel Navarro, y ataque liderado por Khalil Caraballo y Maximiliano Gutiérrez. El equipo ya eliminó a Temperley por 2-1 en octavos de final.