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Athletico Paranaense vs. Mirassol: partido por Brasileirão el sábado 30 de mayo

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Athletico Paranaense vs. Mirassol: partido por Brasileirão el sábado 30 de mayo
Athletico ParanaenseMirassolBrasileirão
📆5/30/2026 11:20 AM
📰TyCSports
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Athletico Paranaense y Mirassol se enfrentarán por Brasileirão el sábado 30 de mayo en el estadio Mário Celso Petraglia, en Curitiba. El partido se jugará a las 16:00hs. y podrá ser visto en vivo en TyC Sports.

Athletico Paranaense y Mirassol se enfrentarán por Brasileirão el sábado 30 de mayo en el estadio Mário Celso Petraglia, en Curitiba. El partido se jugará a las 16:00hs. y podrá ser visto en vivo en TyC Sports.

El árbitro designado para el partido es Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho. Athletico Paranaense jugará de local en este encuentro. El partido es parte de la fecha 18 de Brasileirão y será una oportunidad para que los aficionados sigan en vivo todas las incidencias del partido entre Athletico Paranaense vs. Mirassol. El minuto a minuto del encuentro podrá ser seguido en TyC Sports, donde se podrán encontrar todas las novedades del partido.

Athletico Paranaense y Mirassol están listos para enfrentarse en el campo de juego y dar a conocer su estrategia para el partido. El árbitro tendrá que tomar decisiones importantes durante el partido para asegurar que se juegue de manera justa y equitativa. El partido será una prueba para ambas equipos y se espera que se juegue con intensidad y pasión. El estadio Mário Celso Petraglia estará lleno de aficionados que estarán apoyando a su equipo favorito.

El partido será una oportunidad para que los aficionados vean a sus jugadores en acción y sepan quién tendrá la ventaja en el partido. El árbitro deberá asegurarse de que se cumplan las reglas del juego y se juegue de manera deportiva. El partido será un desafío para ambas equipos y se espera que se juegue con habilidad y estrategia. El estadio estará lleno de energía y pasión y se espera que el partido sea emocionante y con muchos goles

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Athletico Paranaense Mirassol Brasileirão Estadio Mário Celso Petraglia Tyc Sports

 

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