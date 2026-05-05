Atenas de Córdoba vence a Argentino de Junín en un final electrizante

Atenas de Córdoba se impuso a Argentino de Junín por 96 a 93 en el primer partido de la serie por la permanencia en la Liga Nacional de básquetbol, gracias a un triple decisivo de Manuel Buendía en los últimos segundos.

La batalla por la permanencia en la Liga Nacional de básquetbol ha comenzado con un encuentro electrizante entre Atenas de Córdoba, conocido como El Griego, y Argentino de Junín.

El partido, que prometía emociones fuertes, cumplió con las expectativas y se resolvió en un final de infarto gracias a un triple decisivo de Manuel Buendía en los últimos segundos. La victoria por 96 a 93 coloca a Atenas en una posición ventajosa en esta serie crucial, donde ninguno de los dos equipos quiere experimentar el amargo sabor del descenso.

La intensidad y la paridad fueron constantes a lo largo de los cuatro cuartos, con ambos conjuntos demostrando una férrea defensa y un ataque variado. El encuentro se caracterizó por los duelos individuales, las remontadas y los cambios constantes en el marcador, manteniendo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el último instante.

La figura indiscutible del partido fue Manuel Buendía, quien no solo anotó el triple ganador, sino que también acumuló 21 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias, demostrando su versatilidad y liderazgo en la cancha. El Chuzito González también contribuyó significativamente con 16 puntos, mientras que Dylan Smith lideró el ataque de Argentino con una destacada actuación de 24 puntos.

Fernando Podestá y Jeremías Sandrini también aportaron puntos importantes para su equipo, pero no fue suficiente para evitar la derrota en el primer capítulo de esta serie por la permanencia. El inicio del partido fue marcado por los nervios y la intensidad, con ambos equipos buscando imponer su ritmo de juego. Atenas y Argentino intercambiaron golpes en cada posesión, apostando a los tiros cercanos al aro y mostrando una sólida defensa.

Manuel Buendía y Dylan Smith se destacaron en los primeros diez minutos, anotando 12 y 11 puntos respectivamente, y estableciendo el tono para el resto del encuentro. El primer parcial finalizó con una ligera ventaja para Argentino, 22 a 23, presagiando una batalla reñida y equilibrada. El segundo cuarto continuó con la misma paridad, con Argentino manteniendo una ligera ventaja gracias a la efectividad de Smith.

Sin embargo, la defensa de Atenas logró contenerlo parcialmente, y el juego cayó en un nivel más bajo, afectando el goleo de ambos equipos. Tanto Buendía como Smith, los principales anotadores de sus respectivos equipos, acumularon tres faltas y fueron enviados al banco para evitar problemas en la segunda mitad. Al entretiempo, el marcador reflejaba un empate técnico, 45 a 47, dejando todo por decidir en los dos cuartos restantes.

La segunda mitad comenzó con un fuerte empujón de Argentino, que logró una racha de 6-11 para escaparse a una ventaja de 7 puntos (51-58), la máxima diferencia hasta ese momento. Sin embargo, Atenas reaccionó rápidamente y logró pasar al frente, 59 a 58, demostrando su capacidad de respuesta y su determinación. A partir de ese momento, el partido se convirtió en un intercambio constante de golpes, con ninguno de los dos equipos logrando tomar el control definitivo del marcador.

El tercer cuarto finalizó con una ligera ventaja para Atenas, 71 a 70, preparando el escenario para un final emocionante e impredecible. Los últimos diez minutos fueron un reflejo de todo el partido: intensidad, paridad y emoción. Ambos equipos jugaron al máximo de sus capacidades, conscientes de la importancia de este primer punto en la serie. Atenas logró tomar una pequeña distancia, 83 a 77, pero Smith continuó liderando el ataque de Argentino, manteniendo a su equipo en juego.

El final se acercaba y, con 2.02 minutos restantes, el marcador estaba empatado a 87. Cuando parecía que Argentino estaba al borde de la victoria, Franco Balbi clavó un triple que empató el partido en 93, dejando solo 7 segundos en el reloj. En la última posesión, Manu Buendía, el goleador de Atenas, demostró su temple y anotó un triple decisivo que selló la victoria para su equipo, dejando el primer punto en Córdoba.

Este triunfo representa un gran impulso para Atenas en su lucha por la permanencia, pero la serie aún es larga y Argentino buscará revancha en el próximo encuentro. La afición cordobesa celebró con entusiasmo la victoria de su equipo, consciente de que este es solo el primer paso en un camino lleno de desafíos y emociones





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