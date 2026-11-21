Atenas perdió el clásico cordobés ante Instituto a pesar de liderar gran parte del partido, colapsando en el último cuarto con solo 10 tantos anotados y sufriendo una derrota en la Liga Nacional.

El equipo dirigido por Leo Gutiérrez se enfrentó a una dura realidad durante el duelo contra Instituto en la Liga Nacional, donde finalmente se quedó sin victoria ni posibilidad de gol en el clásico cordobés. Aunque Atenas mostró un dominio claro durante la mayor parte del desarrollo del encuentro, su capacidad ofensiva se desvaneció drásticamente en el segmento final, lo que le costó la victoria.

Colapso ofensivo en el cuarto decisivo

El conjunto de Leo Gutiérrez llegó a mantener una ventaja de 12 puntos en el marcador, lo que parecía indicar un triunfo casi asegurado hasta ese momento. Sin embargo, la dinámica cambió radicalmente en la última etapa del partido, donde el equipo sufrió un colapso ofensivo severo al lograr apenas 10 puntos. Durante ese mismo segmento, Instituto aprovechó la situación para anotar 27 tantos, revirtiendo completamente el rumbo del juego y dejando a los locales con las manos vacías.

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Rendimiento estelar de Tomás Cavallero

Tomás Cavallero se posicionó como la figura destacada del elenco en esta derrota, liderando la cancha con los minutos más extensos y una presencia dominante. El base demostró su experiencia y efectividad con una producción de 18 puntos en 23 minutos de juego, manteniendo un tiro preciso desde la larga distancia con 4 aciertos de 7 intentos. También fue eficiente en otras áreas, anotando 2 de 2 en tiros dobles y 2 de 2 desde la línea de tiros libres, sumando además 2 rebotes y 2 asistencias que fueron cruciales para sostener el equipo.

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Aportes específicos del cuerpo técnico

Otros jugadores clave también mostraron sus capacidades individuales a pesar del resultado negativo, contribuyendo desde diferentes roles tácticos. Tomás Laster, conocido como el goleador de la temporada, colaboró con 10 puntos en 24 minutos, siendo preciso desde la línea de libres y acertando 2 de 5 triples. Por su parte, el alero extranjero realizó un esfuerzo defensivo notable, sumando 5 puntos y 5 asistencias en 36 minutos, mientras que otro aporte extranjero registró 13 puntos con 5 rebotes, destacando por su consistencia productiva.

Limitaciones internas y desafíos futuros

Las lesiones por faltas y la fatiga marcaron la presencia de otros integrantes importantes, como el pívot ecuatoriano que anotó 11 puntos pero debió salir con cinco faltas personales en 18 minutos. El pivote cordobés de la selección también tuvo un partido interesante con 9 puntos y 7 rebotes, aunque llegó cansado al final, mientras que el alero extranjero no logró anotar y estuvo limitado por su rendimiento defensivo en menos de 6 minutos. Este conjunto ahora debe reorientarse después de este clásico y el receso por la selección nacional para abordar sus dificultades técnicas.