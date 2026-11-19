El Estado firmó con el gremio ATE un acuerdo en Viedma que incluye un bono de fin de año de $450.000 y subas salariales que superan al INDEC hasta febrero de 2027, garantizando mayor previsibilidad financiera para los empleados municipales.

El gobierno provincial ha formalizado un acuerdo laboral significativo con el gremio ATE en la ciudad de Viedma, estableciendo condiciones económicas que incluyen un bono extraordinario y ajustes salariales por encima de la inflación oficial. Este contrato, firmado recientemente, representa un paso importante para los trabajadores del sector público en la región, asegurando estabilidad financiera en un momento crítico del año.

Detalles del Bono y Ajustes Salariales

El punto central de la negociación consiste en el otorgamiento de una suma extraordinaria por única vez valorada en $450.000. Esta asignación tiene como objetivo principal brindar mayor previsibilidad y tranquilidad financiera a los empleados municipales de cara a las celebraciones de fin de año, una necesidad latente para muchas familias.

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Además del bono, el acuerdo establece incrementos progresivos sobre el salario básico, la hora cátedra y las bonificaciones funcionales. Estos ajustes se calcularán tomando como base el sueldo actualizado del mes inmediato anterior, garantizando que las ganancias no pierdan poder adquisitivo frente a la volatilidad económica.

La estructura de los aumentos se vincula directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Sin embargo, el mecanismo contractual va más allá de la mera igualación, incorporando puntos adicionales que aseguran que las subas mensuales superen consistentemente el índice oficial hasta febrero de 2027.

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Cobertura y Límites del Acuerdo

Es fundamental destacar que estas condiciones no son universales para todos los ingresos. El contrato especifica topes claros para su aplicación completa, limitando el beneficio a quienes perciban hasta $3.271.814 de ingreso individual bruto.

Asimismo, existe un límite adicional para los ingresos familiares totales, fijado en $6.543.628. Esta cláusula técnica busca equilibrar la mejora salarial con la sostenibilidad fiscal, aunque el gremio ha priorizado la inclusión de la mayor cantidad de afiliados posible bajo estas categorías.

Reacciones y Próximos Pasos

Desde la dirección del gremio ATE, las autoridades destacaron públicamente que el entendimiento alcanzado permite asegurar la estabilidad laboral y económica de sus miembros. La organización considera que esta negociación cierra un capítulo de incertidumbre y abre una nueva etapa de diálogo constructivo con las autoridades provinciales.

Como parte de los compromisos futuros, el acuerdo obliga a volver a convocar a la Mesa de la Función Pública durante la primera semana de un mes no especificado en el texto original, pero con la intención de mantener el canal de negociación abierto.

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El pago del bono de $450.000 y la aplicación de los aumentos escalonados ya están en proceso de ejecución, marcando un hito en las relaciones laborales de Viedma para el periodo que finaliza con las fiestas de fin de año y extendiéndose hacia el próximo año.