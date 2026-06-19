ATE prepara un boicot contra Javier Milei y Adorni en su visita a Rosario por el Día de la Bandera

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) prepara un boicot contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni en su visita a Rosario por el Día de la Bandera. La medida de protesta del gremio de los empleados estatales contra el mandatario y el jefe de Gabinete será el sábado por la mañana con una concentración en una plaza de Rosario.

La Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) prepara un boicot contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni en su visita a Rosario por el Día de la Bandera.

La medida de protesta del gremio de los empleados estatales contra el mandatario y el jefe de Gabinete será el sábado por la mañana con una concentración en una plaza de Rosario. La presencia de Adorni es una burla para todo el pueblo, aseguraron desde el sindicato liderado por Rodolfo Aguiar.

ATE prepara un boicot contra el Presidente y Adorni en su visita a Rosario por el Día de la Bandera La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una protesta este sábado en Rosario ante la llegada del presidente Javier Milei y su Gabinete para participar del acto conmemorativo por el Día de la Bandera, en medio de un escenario atravesado por el vaciamiento del Estado, actos de corrupción de altos funcionarios y ajuste a la clase trabajadora. El Presidente no es bienvenido a Rosario ni tampoco a Santa Fe.

Es persona no grata porque sus políticas afectan a todos los que habitan la Argentina, apuntó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. El Sindicato rechaza la presencia del jefe de Estado por considerarlo el máximo ajustador del pueblo y anticipó la realización de una concentración este sábado desde las 9 horas en la Plaza Pringles, en Rosario. En un comunicado, el sindicalista sentenció: Milei y su gobierno representan todo lo contrario a los valores de nuestra enseña patria.

Además, la presencia de Adorni es una burla para todo el pueblo. La mayoría de nuestro pueblo tiene que elegir entre comprar comida y medicamentos, mientras ellos duermen en sábanas de 8 millones de pesos. No podemos naturalizar que se acostumbren a semejante nivel de impunidad. Están tirando de la soga y en cualquier momento se va a cortar, advirtió.

En un giro inesperado, el oficialismo del Senado buscará rectificar el acuerdo de Labor Parlamentaria que se selló este miércoles en el Senado entre los jefes de todas las bancadas para tratar el próximo jueves 25 en el recinto los pedidos de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Con ese objetivo, en la mañana de este viernes el bloque de La Libertad Alianza y aliados enviarán una nota a la Presidencia de la Cámara alta solicitando que se convoque a una nueva reunión de Labor Parlamentaria este martes 23, a las 18. Anoche la nota ya estaba escrita





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