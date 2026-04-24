ATE levanta el paro en el Servicio Meteorológico Nacional tras la declaración de ilegalidad de la huelga

Los trabajadores del SMN suspendieron la medida de fuerza que afectaba a los aeropuertos del país, luego de que el Gobierno declarara la huelga ilegal. El conflicto se centra en reclamos laborales y despidos.

Los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) pertenecientes al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han decidido suspender la medida de fuerza que amenazaba con interrumpir las operaciones aéreas en diversos aeropuertos del país este viernes.

Esta decisión se produjo tras la declaración de ilegalidad de la huelga por parte del Gobierno, basándose en la consideración del servicio meteorológico como un servicio esencial. La protesta, que contemplaba un cese de actividades del servicio entre las 5 de la mañana y las 12 del mediodía, había sido convocada en respuesta a reclamos laborales y a advertencias sobre el estado de funcionamiento del organismo.

La situación generaba una considerable inquietud en el sector aerocomercial, ya que la ausencia de pronósticos y alertas meteorológicas precisas podría haber provocado demoras, cancelaciones o reprogramaciones de vuelos, afectando a miles de pasajeros y a la logística del transporte aéreo. El Servicio Meteorológico Nacional desempeña un papel fundamental en la actividad aérea, proporcionando información crucial sobre las condiciones climáticas para garantizar la seguridad de las operaciones en los aeropuertos de todo el territorio nacional.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó su desacuerdo con la postura del Gobierno a través de la red social X, afirmando: El Gobierno, de manera totalmente ilegal y como nos tiene acostumbrados, nos dice que los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional no pueden hacer huelga porque es un servicio esencial. ESO ES FALSO. Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial, por lo cual NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA EJERCER ESE DERECHO FUNDAMENTAL.

Aguiar también anunció que, si bien la huelga ha sido suspendida, se llevará a cabo una asamblea general de trabajadores a las 10:30 para evaluar la situación y definir los próximos pasos a seguir. La decisión de levantar la medida de fuerza se toma en un contexto de negociaciones con el Gobierno, aunque las tensiones persisten y la resolución del conflicto aún no está garantizada.

La preocupación de los trabajadores se centra en la reincorporación de los 140 empleados despedidos la semana pasada, como parte de un plan de ajuste que, según denuncian, está afectando a áreas clave del organismo. Los representantes sindicales argumentan que el Servicio Meteorológico Nacional es de vital importancia para el país y, por lo tanto, debe ser tratado como un servicio esencial en el sentido adecuado: con un presupuesto adecuado, equipamiento moderno, tecnología de vanguardia y capacitación continua para el personal.

Aguiar enfatizó: El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores. Desde ATE advierten que la reducción de personal está impactando negativamente en la capacidad operativa del organismo, especialmente en la recolección de datos meteorológicos y la elaboración de pronósticos precisos.

Además de la reincorporación de los trabajadores despedidos, los sindicatos exigen un aumento del presupuesto asignado al SMN y el fortalecimiento de sus capacidades, considerando su rol estratégico no solo para la aviación, sino también para la prevención de riesgos climáticos y el apoyo a la actividad productiva en diversos sectores de la economía. La situación pone de manifiesto la importancia de garantizar la estabilidad y el funcionamiento adecuado del Servicio Meteorológico Nacional para proteger la seguridad de los vuelos, prevenir desastres naturales y contribuir al desarrollo económico del país.

La asamblea de trabajadores será crucial para determinar si se alcanzan acuerdos satisfactorios con el Gobierno o si se retomarán las medidas de protesta en el futuro





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