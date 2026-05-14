ATE convoca a jornada nacional de lucha en aeropuertos para rechazar despidos y reclamos salariales en organismos aeronáuticos

ATE, la Asociación Trabajadores del Estado, convocó a una jornada nacional de lucha en aeropuertos para rechazar el anuncio de despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y reclamar salarios en organismos aeronáuticos. El sindicato advirtió que si el Gobierno no ofrece respuestas concretas, avanzarán con un nuevo paro.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada nacional de lucha en aeropuertos del país el viernes para rechazar el anuncio de despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y reclamar salarios en organismos aeronáuticos.

El sindicato advirtió que si no hay respuestas del Gobierno, avanzarán en una próxima semana con un nuevo paro que podría afectar los vuelos. La protesta tendrá como punto central el Aeroparque Jorge Newbery y contará con la participación de gremios como APLA, APA y trabajadores de Intercargo.

ATE formalizó ante la Secretaría de Trabajo la notificación de la protesta y envió una presentación para cuestionar la posibilidad de limitar las medidas de fuerza bajo el argumento de que el SMN presta un servicio esencial según su secretario general, Rodolfo Aguiar





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