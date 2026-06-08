Ataque en Penn Station deja dos personas en estado grave

Un ataque ocurrió en Penn Station, una estación terminal de Nueva York, dejando dos personas en estado grave. Un sospechoso se encuentra bajo custodia y la policía está investigando las circunstancias del ataque.

El ataque ocurrió a un día de la visita prevista del presidente Donald Trump a la ciudad. Dos personas permanecen en estado grave en un importante punto ferroviario de Nueva York el domingo por la noche.

Un sospechoso se encuentra bajo custodia, informaron las autoridades. Según el departamento de bomberos de la ciudad, dos personas tienen heridas moderadas y el resto con heridas leves. Todos fueron trasladados al Hospital Bellevue.

Penn Station es una estación terminal y el apuñalamiento tuvo lugar en uno de los nudos de transporte más concurridos de la ciudad, en la víspera de la prevista asistencia del presidente Donald Trump al tercer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, que se encuentra justo encima de la estación Penn Station. La visita presidencial ya ha motivado el aumento de las medidas de seguridad en los alrededores del estadio y las manzanas circundantes.

Se espera que el Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y otros organismos tengan una presencia importante durante el evento, que será televisado a nivel nacional. El ataque ocurrió en un momento en que la ciudad ya estaba en alerta máxima debido a la visita del presidente, lo que ha llevado a un aumento en la presencia policial en las calles.

La policía ha estado trabajando estrechamente con el Servicio Secreto para garantizar la seguridad del presidente y del público en general. Aunque el ataque no ha afectado directamente la seguridad del presidente, ha generado una gran preocupación en la ciudad y ha llevado a un aumento en la vigilancia y la seguridad en las áreas cercanas. La policía ha estado trabajando para identificar al sospechoso y determinar las circunstancias que rodearon el ataque.

La investigación está en curso y se espera que se hagan más arrestos en las próximas horas





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