Ataque en Palermo: Jorge Macri condena violencia contra mujeres trans y asegura impunidad cero

El jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, repudió el brutal ataque a mujeres trans en Palermo. La Justicia investiga a los agresores que filmaron la violencia en redes.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, emitió un firme comunicado repudiando los agresivos ataques sufridos por mujeres trans en el barrio de Palermo. Ante la gravedad de los hechos, el funcionario aseguró públicamente que las autoridades no permitirán que estos delitos queden sin castigo, prometiendo aplicar todo el peso de la ley a los responsables.

Investigación judicial e identificación de agresores

Los ministros de Justicia y de Seguridad ya han iniciado los procedimientos necesarios para identificar y localizar a los delincuentes implicados en la agresión. La fiscal especializada en discriminación, Andrea Scanga, se ha hecho cargo directamente del caso, lo que demuestra la prioridad que la justicia porteña otorga a la persecución de crímenes de odio y discriminación.

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Detalles del ataque brutal en la madrugada

La violencia ocurrió durante la madrugada del lunes, tras una secuencia que comenzó la noche del domingo. Según el relato de las víctimas, entre 50 y 60 jóvenes, la mayoría en bicicleta, rodearon a las trabajadoras sexuales mientras permanecían en una calle interna. Los agresores las golpearon salvajemente utilizando palos, conos y escobas como armas.

Documentación y difusión en plataformas digitales

Los atacantes registraron toda la agresión con sus dispositivos móviles y posteriormente subieron las imágenes a plataformas como Instagram y TikTok. El contenido se publicó bajo la consigna "A correr a los trabas", acompañado de emojis de risa, tratando la violencia como un espectáculo público y deshumanizando a las víctimas.

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Posiciones oficiales y repudio institucional

La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, reforzó el mensaje de intolerancia hacia la violencia, calificando a la Ciudad como un espacio de diversidad y abrazo. Ricardes exigió que los culpables enfrenten todas las consecuencias legales, subrayando la necesidad de preservar la convivencia y el respeto entre todos los ciudadanos porteños.

Impacto social y denuncia comunitaria

El incidente ha generado una reacción inmediata no solo por parte de organizaciones y referentes de la comunidad LGBTIQ++, sino también de diversos artistas. Las agrupaciones volvieron a denunciar la situación de vulnerabilidad y discriminación sistemática que atraviesan las mujeres trans en el espacio público, exigiendo medidas concretas para garantizar su seguridad.