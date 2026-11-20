Tras la muerte de un caniche por pitbulls sin bozal en Mitre y Zeballos, Sergio K. fue liberado y el gobierno municipal exige responsabilidad ciudadana y castigo ejemplar.

La autoridad municipal de la ciudad activó una respuesta formal tras el ataque mortal que tres perros de raza pitbull protagonizaron contra un caniche en la intersección de las calles Mitre y Zeballos durante la tarde del jueves. El incidente, que dejó sin vida al perro pequeño y causó una descompensación de salud en su dueña de setenta y un años, obligó al secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, a convocar una conferencia de prensa para abordar la gravedad de los hechos y definir las medidas legales correspondientes.

Identidad del responsable y situación legal

La investigación rápida de las fuerzas de seguridad permitió identificar al titular de los animales agresores, Sergio K., quien fue detenido durante la noche del jueves por la noche y liberado al día siguiente. Las autoridades confirmaron que los ejemplares no portaban los equipos de seguridad obligatorios, como bozal ni correa, violando claramente las normas locales de tenencia responsable. Además, se reveló que Sergio K. mantiene vínculos con un exfuncionario del Ministerio de Seguridad durante la anterior gestión provincial, lo que ha añadido una capa de interés político a la causa penal iniciada en el Ministerio Público de la Acusación.

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Denuncias previas y contexto vecinal

Los residentes del barrio han reportado repetidamente la presencia irresponsable de estos perros en espacios públicos como la plaza López y la plaza Libertad. Vecinos aseguraron que el dueño sacaba a los animales sin los recaudos necesarios, provocando ataques anteriores a otras mascotas, aunque sin resultado fatal. Existe una denuncia formal registrada en agosto del año pasado que actualmente está bajo investigación, lo que demuestra una patrón de conducta negligente que trasciende el incidente fatal del jueves.

Postura oficial sobre la normativa y sanciones

Sebastián Chale aclaró que, aunque no tenían reclamos anteriores sobre ese domicilio específico, la municipalidad está cotejando información con los sistemas de denuncias del MPA y del número de emergencias 911 para verificar la historia completa de quejas. El funcionario insistió en que el Código de Convivencia municipal establece con claridad las condiciones de tenencia para razas potencialmente peligrosas como los pitbulls, exigiendo el uso de bozal y correa de no más de un metro. Ante la ausencia de estos elementos, la administración municipal ha solicitado a la Fiscalía aplicar la máxima severidad en el castigo.

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Responsabilidad ciudadana frente al Estado

El secretario de Gobierno enfatizó que la responsabilidad última recae en el dueño, cuyo nombre y apellido son conocidos, rechazando la idea de que el Estado deba controlar exhaustivamente cada esquina o parque. Con veinticinco parques y plazas en la ciudad y apenas tres o cuatro agentes municipales asignados para este fin, Chale afirmó que no es posible ni efectivo confiar en que el Estado supla la falta de cuidado individual. La autoridad subrayó que diluir la responsabilidad del dueño hacia el Estado sería un error grave, ya que la prevención depende directamente de la ciudadanía.

Próximos pasos y búsqueda de justicia ejemplar

Como consecuencia de la repercusión pública, la municipalidad ha pedido que se evalúe la posibilidad de un juicio por jurado, buscando un proceso público que sea ejemplar y reparador para la comunidad. Las multas pecuniarias correspondientes serán aplicadas según lo establecido por la ley, pero el objetivo principal es debatir institucionalmente la tenencia responsable de mascotas. Este caso servirá como precedente para recordar a los ciudadanos que la seguridad en los espacios públicos requiere compromiso activo y cumplimiento estricto de las normas de seguridad animal.