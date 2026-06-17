Ataque de pitbull a niña de 5 años en Corrientes: necesita cirugía reconstructiva facial

Una niña de 5 años fue atacada por un pitbull en Esquina, Corrientes, sufriendo graves heridas en el rostro. Fue derivada al Hospital Pediátrico Juan Pablo II para una cirugía reconstructiva.

Un fin de semana que prometía ser tranquilo se convirtió en una pesadilla para una familia de Esquina, Corrientes . Una niña de 5 años, cuya identidad no fue revelada por razones de privacidad, se encontraba jugando cerca de su hogar en la calle Dr. Emilio Hansen cuando fue sorprendida por un pitbull de gran tamaño.

Según testigos, el perro se abalanzó sobre la menor sin provocación aparente, mordiéndola en el rostro de manera brutal. Los gritos de la niña alertaron a los vecinos, quienes lograron ahuyentar al animal mientras la pequeña yacía en el suelo con heridas profundas en mejillas, nariz y labios. El ataque duró apenas segundos, pero dejó secuelas físicas y emocionales que requerirán de un largo proceso de recuperación.

La madre de la niña, visiblemente conmocionada, relató a los medios locales que su hija estaba a solo unos pasos de la puerta de su casa cuando el perro apareció de la nada y la atacó sin mediar palabra. Inmediatamente, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Esquina, donde el equipo médico logró estabilizarla y contener las hemorragias.

Sin embargo, la complejidad de las lesiones faciales, que incluían múltiples cortes y posible daño óseo, hizo necesaria su derivación al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes, el centro de referencia provincial para traumas maxilofaciales. Allí, un equipo de cirujanos plásticos y maxilofaciales evaluó el caso y determinó que la niña debía ser sometida a una cirugía reconstructiva de alta complejidad.

La intervención, programada para los próximos días, buscará reparar los tejidos dañados y minimizar las cicatrices, aunque los médicos advierten que podrían ser necesarias varias sesiones quirúrgicas a lo largo de su crecimiento. La cirugía, que tendrá una duración estimada de varias horas, requerirá de un equipo multidisciplinario compuesto por cirujanos plásticos, maxilofaciales y anestesiólogos. Se espera que la niña permanezca hospitalizada al menos dos semanas para control de infecciones y seguimiento de la cicatrización.

El hospital emitió un parte médico indicando que la paciente se encuentra en estado estable pero con pronóstico reservado. Además, se ha dispuesto acompañamiento psicológico tanto para la menor como para su familia, dado el trauma vivido. El ataque ha conmocionado a la comunidad de Esquina y reavivado el debate sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

Vecinos del sector denuncian que es frecuente ver pitbulls y otras razas de gran porte deambulando sin correa ni bozal, lo que representa un riesgo constante para los niños y adultos. Este es el segundo incidente similar en la localidad en menos de un mes; días atrás, un perro de similares características atacó a otro animal en una playa de Puerto Madryn. Las autoridades locales han recibido numerosos reclamos para que se apliquen sanciones más severas a los dueños irresponsables.

Mientras tanto, el pitbull involucrado fue capturado y se encuentra bajo custodia de la Municipalidad de Rawson, a la espera de los resultados de las investigaciones para determinar si existió negligencia por parte de sus propietarios. Organizaciones protectoras de animales han instado a no estigmatizar a la raza, sino a enfocarse en la responsabilidad de los dueños.

El municipio de Esquina anunció que revisará las ordenanzas sobre tenencia de animales peligrosos y se realizarán operativos de control en la vía pública. El caso ha puesto en el centro de la agenda pública la necesidad de promover una tenencia responsable de mascotas, que incluya la esterilización, el adiestramiento y el cumplimiento de las normativas vigentes para evitar tragedias como esta





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