Ataque de drones ucranianos a refinería petrolera rusa causa caos y escasez de gasolina

Drones ucranianos atacaron una importante refinería de petróleo en Rusia, provocando un incendio y aumentando la escasez de gasolina en el país. El ataque sigue una serie de ataques a la infraestructura petrolera rusa.

Un grupo de drones ucranianos atacó durante la noche una de las refinería s de petróleo más grandes de Rusia , la planta Kirishi, ubicada en la región noroeste rusa de Leningrado, provocando un incendio según funcionarios rusos y el ejército ucraniano. Este ataque se suma a semanas de ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa, que según Kiev, sustenta el esfuerzo bélico de Moscú.

La instalación de Kirishi produce alrededor de 177 millones de toneladas de crudo al año, equivalente a 355,000 barriles por día.\El Estado Mayor de Ucrania informó de explosiones y un incendio en la refinería y publicó una foto que parece mostrar un incendio y densas nubes de humo contra un cielo nocturno. El gobernador regional, Alexander Drozdenko, afirmó que tres drones fueron derribados durante la noche en el área de Kirishi y que los escombros caídos causaron el incendio en la instalación. Aseguró que no hubo heridos y que el incendio fue controlado. Las autoridades rusas no han emitido declaraciones inmediatas sobre las consecuencias del ataque.\Rusia sigue siendo el segundo mayor exportador de petróleo a nivel mundial. Sin embargo, un aumento estacional en la demanda, junto con los continuos ataques de drones ucranianos, han provocado una escasez de gasolina en las últimas semanas. Las estaciones de servicio se han quedado sin combustible en algunas regiones del país, y los conductores hacen largas filas mientras las autoridades recurren al racionamiento o cortan las ventas por completo. Para intentar aliviar la escasez, Rusia ha pausado las exportaciones de gasolina. Funcionarios anunciaron el miércoles una prohibición total hasta el 30 de septiembre y una prohibición parcial que afecta a comerciantes e intermediarios hasta el 31 de octubre. \Además, Ucrania reivindicó dos ataques contra la red ferroviaria rusa este fin de semana que dejaron al menos tres muertos, según informó el domingo una fuente del servicio de inteligencia militar ucraniano (GUR). En un mensaje transmitido a AFP, esta fuente anónima afirmó que el GUR, en colaboración con unidades del ejército, llevó a cabo el ataque del sábado en la región rusa de Oriol, y otro el domingo en la región de Leningrado. El domingo por la mañana, dos trenes descarrilaron en áreas distintas de la región de Leningrado, anunció el gobernador regional Alexander Drozdenko en Telegram. El GUR solo reivindicó uno de estos dos incidentes e indicó que hizo explotar alrededor de las 2:30 de la madrugada del domingo un tramo de la vía férrea entre las ciudades de San Petersburgo y Pskov. Según el gobernador ruso, este incidente provocó el descarrilamiento de un tren de mercancías que transportaba 15 vagones cisterna vacíos sin causar víctimas. El GUR afirma que las cisternas fueron 'destruidas con su combustible'. Medios rusos publicaron imágenes que muestran varias cisternas volcadas junto a la vía férrea.\En la misma región, otro descarrilamiento provocó la muerte del conductor del tren cerca de la estación Semrino en el distrito de Gachina, según el gobernador regional. El sábado se había informado de una explosión en un tramo de vía férrea a más de 800 km de allí en la región rusa de Oriol. Las autoridades informaron que causó la muerte de tres militares de la Rosgvardia, la guardia nacional rusa. La red ferroviaria rusa se ha visto afectada varias veces por descarrilamientos, explosiones e incendios desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Por otro lado, Ucrania también atacó el sábado una planta química en la región rusa de Perm, a más de 1.500 km de la frontera ucraniana, según un mensaje enviado a AFP por una fuente del GUR. El ataque se llevó a cabo con drones contra la fábrica Metafrax Chemicals PJSC que produce sustancias que se usan en la elaboración de explosivos, indicó la fuente. El sábado, el gobernador de Perm, Dmitri Majonin, había indicado en Telegram que una 'empresa industrial' de la ciudad de Gubaja había sido atacada por un dron sin causar víctimas. Según el dirigente, la planta siguió funcionando 'con normalidad' tras el ataque.





