Un comerciante ató y arrastró a un supuesto delincuente por las calles de Zárate después de un presunto robo en su negocio. El hombre fue reducido tras un enfrentamiento donde habría amenazado con un cuchillo. El episodio quedó registrado en video y generó controversia sobre la justicia por mano propia. La Justicia investiga tanto el hurto como las lesiones causadas.

Un hombre ató a supuesto ladrón a su camioneta y lo arrastró por varias cuadras en Zárate , provincia de Buenos Aires. El incidente ocurrió en el barrio El Progreso después de un presunto robo en un autoservicio de la zona.

Según la reconstrucción, el dueño del comercio, tras sufrir el hurto, inició una búsqueda por cuenta propia para dar con el responsable. Al dirigirse a la vivienda del sospechoso, se produjo un enfrentamiento en el que el comerciante logró reducir al acusado, quien habría amenazado con un cuchillo. Posteriormente, el comerciante ató al hombre a su camioneta y lo arrastró por las calles mientras circulaba.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al vehículo en movimiento con el individuo siendo arrastrado, golpeándose contra la parte trasera del vehículo y cayendo al suelo. En otro momento del video, el comerciante desciende, ajusta la cuerda, golpea al sospechoso con un objeto similar a un palo y continúa el trayecto. Vecinos observan la escena con asombro. El arrastrefinalizó cuando el hombre, aún con la misma cuerda, logró zafarse.

Hasta el momento, ninguna de las dos personas involucradas ha sido detenida. Fuentes judiciales indicaron que se tramitan dos expedientes: uno para investigar el supuesto robo y otro por las lesiones sufridas por el sospechoso durante el arrastre. La Justicia avanza en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El caso ha generado controversia, con opiniones divididas entre quienes justifican la reacción del comerciante ante la delincuencia y quienes condenan la violencia extrema ejercida, incluso contra un presunto criminal. El árbol genealógico de la familia real: de Isabel I a Lilibet, todos los miembros de la dinastía.

El episodio refleja la creciente preocupación por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y la proliferación de justicia por mano propia, un fenómeno que ha cobrado relevancia en los últimos años. Autoridades locales advirtieron que, si bien comprenden la frustración de las víctimas, estas acciones ilegales solo agravan la situación y pueden acarrear consecuencias legales severas para quienes las perpetran. Mientras tanto, equipos de salud evalúan al sospechoso por las heridas sufridas durante el arrastre.

Se espera que en los próximos días sedicten las medidas cautelares correspondientes y se defina si el comerciante será procesado por tentativa de homicidio o por lesiones graves. El caso será analizado también en el contexto de la legislación vigente sobre legítima defensa y exceso en la justificación





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