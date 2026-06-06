Astor Birra: de amigos curiosos a campeona mundial de cerveza artesanal

La cervecería independiente Astor Birra, fundada por tres amigos de La Plata, conquista premios internacionales con su enfoque experimental y su compromiso con la calidad artesanal.

Astor Birra nació como un simple pasatiempo entre tres amigos del Colegio Nacional de La Plata en 2012 y ha logrado convertirse en una de las cervecerías artesanales más reconocidas a nivel nacional e internacional.

Luca Fernández Chinigo, uno de los fundadores, recuerda que la idea surgió cuando su compañero de estudios, Santiago Asteazarán, regresó de unas vacaciones en Bariloche enfascinado por la cerveza artesana que se elaboraba en un refugio de montaña. Juntos, sin experiencia previa ni plan de negocios, solo con una heladera de camping, una olla de segunda mano y mucha curiosidad, comenzaron a experimentar con la elaboración casera de cerveza.

El proyecto, inicialmente pensado apenas como una actividad recreativa, se fue consolidando a medida que los tres amigos compartían sus descubrimientos, aprendieron de tutoriales en línea y participaron en eventos de cerveceros caseros de todo el país. Con el paso de los años, Astor Birra pasó de improvisar con equipos básicos a profesionalizarse gradualmente. Se instalaron tanques de fermentación, se contrató personal y se establecieron protocolos de trabajo rigurosos que garantizan la calidad y la consistencia de cada lote.

La marca se distingue por su enfoque en la tradición cervecera argentina y la experimentación con fermentaciones salvajes, frutas y procesos de maceración prolongados que pueden extenderse hasta cuatro meses en lugar de los 15 habituales. Este compromiso con la excelencia se refleja en los múltiples premios que la cervecería ha ganado en concursos nacionales como la Copa Argentina de Cervezas y en el escenario internacional, donde se coronó primera cervecería argentina en recibir una medalla en la World Beer Cup, el equivalente a una Copa Mundial de la cerveza.

Hoy Astor Birra cuenta con un taproom en Tolosa, donde los visitantes pueden degustar una variedad de estilos, desde la clásica West Coast IPA, una India Pale Ale con perfil lupulado y cítrico, hasta la innovadora La Vuelta del 420, una American IPA con notas frutales. Además del taproom, la cervecería organiza pop‑ups, sesiones de música en vivo y eventos de cultura popular en lugares como La Plata.

A pesar del éxito comercial, los fundadores siguen manteniendo la curiosidad y la pasión que los impulsó a su primer lote de cerveza, recordando siempre la alegría del primer éxito y el valor de la amistad que transformó a tres estudiantes en empresarios cerveceros. El relato de Astor Birra es un claro ejemplo de cómo la pasión, el aprendizaje constante y el trabajo en equipo pueden convertir una idea sencilla en un proyecto con gran impacto cultural y económico.

Su historia resume el equilibrio entre la tradición artesanal y la modernidad, la creatividad en la destilación de nuevos sabores y la resiliencia que caracteriza a los emprendedores que buscan dejar una huella en la industria cervecera.





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