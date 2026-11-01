Asesinato de cuatro niños en Nueva York: madre y abuela confiesan crimen

Autoridades revelan que una madre y su abuela planearon el asesinato de cuatro niños en Mechanicville, Nueva York, antes de suicidarse. Detalles del caso.

Una tragedia familiar que conmocionó a la pequeña ciudad de Mechanicville, en el estado de Nueva York, tuvo un desenlace estremecedor cuando los investigadores reconstruyeron los hechos dentro de un departamento local. Una madre y una abuela planearon durante varios días el asesinato de cuatro chicos de entre 10 y 13 años. Después de concretarlo, ambas se quitaron la vida.

Planificación meticulosa del crimen

Las víctimas fueron identificadas como Harper Harmon, de 13 años; Hudson, de 11; y los mellizos Gavin y Gracelynn, de 10. Sus cuerpos fueron encontrados el 23 de junio en el departamento de Amy Steadman, la abuela materna, de 64 años. Allí también estaba su hija, Sarah Myers, de 44 años. El caso comenzó a esclarecerse el 4 de agosto, cuando el jefe de la Policía de Mechanicville, William Rabbitt, brindó detalles de la investigación.

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Según explicó, se cree que las dos mujeres habían comenzado a planear los crímenes el 5 de junio. Los mensajes intercambiados entre ellas permitieron reconstruir cómo coordinaron los pasos para matar a los chicos. De acuerdo con la reconstrucción policial, Steadman y Myers compraron medicamentos en distintas farmacias durante los días previos al crimen.

También investigaron en internet los efectos de distintas sustancias y sus posibles reacciones. Los investigadores establecieron que el ataque ocurrió el 10 de junio. Los mensajes entre ambas indicaban que tenían previsto administrarles los medicamentos a los chicos entre las 10.30 y las 12, antes de una comunicación telefónica que tenían programada con su padre para las 18.

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Resistencia de las víctimas

Sin embargo, el plan no habría salido como esperaban. En uno de los intercambios, según reveló el jefe policial, una de las mujeres escribió: "No está funcionando, necesitamos otra opción". Uno de los textos más desgarradores fue el que envió Gracelynn desde su iPad. La nena manifestó que le dolía el estómago y cuestionó a los adultos por no dejarla vomitar.

Más tarde, Steadman le escribió a su hija que la nena se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Gavin, uno de los mellizos, también habría intentado defenderse. Según la investigación, el chico fue atacado con un cuchillo y sufrió varias heridas punzantes. Estas evidencias muestran el sufrimiento vivido por los menores antes de fallecer.

Cartas y justificaciones falsas

En el departamento, los investigadores encontraron cartas manuscritas. En una de ellas, Steadman asumió la responsabilidad por las muertes y sostuvo que había actuado para proteger a sus nietos de los supuestos abusos de su padre. En otros escritos, que la Policía atribuyó presuntamente a Myers, también aparecían acusaciones contra el hombre y cuestionamientos al sistema judicial de Utah, donde vivía.

No obstante, Rabbitt aclaró que los investigadores no pudieron comprobar ninguna de esas denuncias. El padre de los chicos también negó las acusaciones, según informó ABC News. "El asesinato deliberado de cuatro chicos no puede describirse como protección", sostuvo el jefe policial al presentar los resultados de la investigación.

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Contexto familiar y toxicología

Detrás del caso también había una prolongada disputa familiar. Brady Harmon, el padre de los cuatro chicos, vivía en Utah y estaba separado de Myers desde noviembre de 2019. Según había contado, desde entonces no había podido ver personalmente a sus hijos. El hombre había iniciado una batalla judicial para recuperar el contacto con ellos.

Finalmente, un acuerdo estableció que los chicos pasarían parte del verano con él en Utah. El reencuentro estaba previsto para el 1° de julio, pero nunca ocurrió. Harmon estaba a pocos días de viajar para buscarlos cuando recibió la noticia de sus muertes. En declaraciones a medios locales, contó que había recibido un mensaje el 10 de junio en el que le decían que los chicos tenían un problema estomacal y que hablarían con él al día siguiente.

Después de eso, no volvió a tener respuestas. En septiembre, los resultados de los estudios toxicológicos confirmaron que los cuatro chicos habían recibido dosis letales de difenhidramina, un medicamento de venta libre utilizado para tratar alergias y que también está presente en algunos productos para dormir. Los análisis determinaron que las dos mujeres también habían ingerido cantidades letales de la misma sustancia.

Además, se detectó mitraginina, el principal componente activo del kratom, en cuatro de las seis personas fallecidas. Las autoridades no precisaron en cuáles ni en qué cantidades. Este hallazgo completa el panorama forense de una de las tragedias más impactantes recientes en el estado de Nueva York.