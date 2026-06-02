Asesinaron a balazos a un comisario de la Policía Bonaerense en La Matanza

Un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado a balazos mientras iba a buscar a su hija en la ciudad de González Catán, en la provincia de Buenos Aires.

La ciudad de González Catán , en la provincia de Buenos Aires, vivió un momento de gran tensión cuando un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado a balazos mientras iba a buscar a su hija.

La víctima fue identificada como Diego Fernando Ponce, un hombre de 46 años que había sido interceptado por al menos tres delincuentes en la intersección de las calles Apipé y Obligado. Los delincuentes abrieron fuego contra el comisario, quien fue auxiliado por vecinos que lo trasladaron en su propia camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N.º 29. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, el comisario falleció.

La Policía está investigando el crimen y busca a los responsables. Mientras tanto, peritos y efectivos trabajaron durante la noche en la escena del crimen para reunir pruebas que permitan identificar a los responsables. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, que intenta determinar las circunstancias exactas del hecho y si efectivamente se trató de un asesinato premeditado.

El asesinato del comisario se produjo en medio de una seguidilla de episodios violentos registrados en el distrito. Hace menos de dos semanas, en la localidad de González Catán, un joven de 20 años fue asesinado a tiros en una discoteca. La policía investiga si hay alguna conexión entre los dos crímenes





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