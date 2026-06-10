Asesinan al actor James Handy en su hogar de Los Ángeles y su hijo se entrega como sospechoso

El veterano actor James Handy, conocido por su participación en Top Gun: Maverick y diversas series de televisión, fue encontrado sin vida en su casa de Tarzana tras sufrir múltiples puñaladas. Su hijo, de 44 años, se entregó a la policía inmediatamente después del crimen. La madre del sospechoso atribuye el hecho a una condición psiquiátrica no tratada, ya que su hijo había dejado de tomar su medicación una semana antes del incidente.

Las cámaras de seguridad de la casa del vecino de James Handy captaron el momento en que el sospechoso, identificado como el hijo del actor, sale de la vivienda tras el crimen y, al regresar, se encuentra con varios patrulleros en la puerta.

Según reportes, el individuo, de 44 años, se acercó a los oficiales y declaró: "Soy el hombre al que buscan", procediendo a entregarse. El crimen ocurrió en la residencia del actor, ubicada en el distrito de Tarzana, Los Ángeles, después de que la policía respondiera a una llamada al 911. Al llegar, encontraron a Handy, de 81 años, tirado en el suelo con múltiples puñaladas en el pecho, aún con vida, pero falleció posteriormente a causa de las heridas.

Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, el sospechoso hizo señas a los agentes poco después de su llegada y se identificó como el responsable. De acuerdo con declaraciones de Wendy, madre del sospechoso, dadas al medio TMZ, su hijo había sido diagnosticado con una condición psiquiátrica y le habían recetado medicación para manejar sus síntomas.

Sin embargo, ella señaló que su hijo dejó de tomar los fármacos aproximadamente una semana antes del crimen, lo que posiblemente agravó su estado. Wendy describió que su hijo se había vuelto cada vez más paranoico en los últimos tiempos.

Además, expresó su profundo pesar a la familia de la víctima: "Saben que lo amaba muchísimo. Lo siento mucho. Todavía estoy en estado de shock. Todavía no puedo asimilarlo".

Aunque no se especifican detalles sobre la relación exacta entre el agresor y Handy, se indicó que "su relación era generalmente cordial". James Handy, nacido el 19 de marzo de 1945, fue un actor con una extensa trayectoria que incluyó cerca de 150 participaciones en cine y televisión. En televisión, apareció en series reconocidas como "The Law", "NYPD Blue", "Beverly Hills 90210", "Melrose Place", "Walker Texas Ranger", "Profiler", "Vegas", "The West Wing", "The Practice", "Breaking News" y "Alias".

En el cine, dejó una lista amplia de créditos, entre los que destaca su participación en "Top Gun: Maverick", donde interpretó al Almirante "Sandy" Cain. Su asesinato, calificado como brutal, ha conmocionado a la comunidad artística y a sus seguidores, quienes recuerdan su versátil carrera y presencia en producciones emblemáticas durante décadas





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