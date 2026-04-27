Asesinan a una mujer de 51 años en Rosario tras recibir un disparo en su domicilio

Una mujer de 51 años fue asesinada en la madrugada del domingo en Rosario, en el barrio Nuevo Alberdi, tras recibir un disparo en el pecho al asomarse a una ventana de su casa. La fiscal Laura Riccardo investiga el caso mientras la Policía busca identificar a los responsables. Las tareas incluyen el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de pruebas en la escena del crimen.

Una mujer de 51 años fue asesinada en la madrugada del domingo en Rosario , en el barrio Nuevo Alberdi, cuando se encontraba en su domicilio ubicado en pasaje Pozos al 2400.

La víctima, identificada como Mirta Graciela Safaroni, recibió un disparo en el pecho tras asomarse a una ventana al escuchar que la llamaban. La fiscal Laura Riccardo, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, está a cargo de la investigación, mientras la Policía trabaja para identificar a los responsables. Según fuentes oficiales, varios llamados al 911 alertaron sobre una persona herida en la zona.

Al llegar al lugar, personal policial y médico confirmó que la mujer había fallecido a causa de un disparo de arma de fuego en el pecho. Testimonios iniciales indican que personas no identificadas se presentaron en el domicilio y, al asomarse la víctima por una ventana, recibió el disparo que le causó la muerte en el acto.

La fiscal ordenó una serie de medidas para avanzar en la causa, incluyendo el trabajo del gabinete criminalístico para revisar cámaras de seguridad públicas y privadas, el levantamiento de rastros en la escena del crimen y la toma de declaraciones a vecinos. Las tareas investigativas se mantienen bajo reserva y están orientadas a establecer la identidad de los atacantes y determinar el motivo del crimen.

Hasta el momento, no se han dado a conocer hipótesis firmes sobre el móvil del hecho. En paralelo, se ha reportado otro caso en Pilar, donde una mujer denunció que su expareja la atacó a golpes sin que el agresor fuera detenido, lo que ha generado preocupación sobre la violencia de género en la región





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