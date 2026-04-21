Asesinan a un policía bonaerense durante un asalto en La Matanza

Mauro Fabián Molina, un policía de 42 años, fue interceptado y asesinado a sangre fría por delincuentes durante una custodia en la Ruta 3. Los atacantes robaron la recaudación y permanecen prófugos.

El trágico episodio que conmocionó a la comunidad de La Matanza ocurrió este martes cuando Mauro Fabián Molina, un oficial de la Policía Bonaerense de 42 años, perdió la vida tras un violento asalto. El efectivo, quien prestaba servicios en la Dirección de Delitos Complejos con asiento en el partido de Lanús, también desempeñaba tareas de seguridad privada para una empresa dedicada a la comercialización de productos avícolas.

El ataque tuvo lugar minutos antes del mediodía, específicamente a las 11:40, en las inmediaciones de la intersección de la Ruta 3 y la calle Settino, un punto neurálgico del conurbano bonaerense donde la inseguridad parece haber ganado terreno de forma sistemática en los últimos meses. Según los testimonios recabados por los investigadores, el oficial Molina se encontraba cumpliendo funciones de custodia cuando una empleada del local se acercó a su camioneta blindada para depositar la recaudación del día. Fue en ese preciso instante cuando una banda de delincuentes, que aparentemente seguía los movimientos del vehículo con precisión quirúrgica, inició una emboscada de extrema violencia. Se produjo un forcejeo intenso entre el policía y los atacantes, quienes no dudaron en accionar sus armas de fuego a quemarropa, impactando una bala directamente en el pecho de la víctima. Tras la agresión, los malvivientes no solo se apoderaron del dinero recaudado, sino que actuaron con una frialdad absoluta al revisar el cuerpo agonizante de Molina en busca de otros objetos de valor, una muestra de la brutalidad que caracteriza a este tipo de organizaciones criminales que operan en la zona. Tras el ataque, los delincuentes emprendieron una huida veloz a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, vehículo que fue identificado como el medio de transporte utilizado para arribar al lugar y escapar sin dejar rastros inmediatos. Mientras los criminales se daban a la fuga, el oficial fue asistido por testigos y trasladado de urgencia por sus compañeros al Hospital Paroissien de Isidro Casanova. A pesar de los esfuerzos incansables del equipo médico de guardia, quienes intentaron diversas maniobras de reanimación cardiopulmonar, la gravedad de la lesión interna provocada por el proyectil resultó incompatible con la vida, decretándose su fallecimiento poco tiempo después de su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. La noticia de su deceso generó una profunda consternación tanto en sus familiares como en sus pares de la fuerza, quienes lamentaron la pérdida de un efectivo que, incluso fuera de su horario oficial, buscaba sumar ingresos adicionales mediante tareas de protección civil. Este suceso vuelve a poner bajo la lupa la creciente inseguridad que afecta a los trabajadores que se desempeñan en el traslado de caudales o recaudaciones comerciales en zonas vulnerables del Gran Buenos Aires. En cuanto al despliegue judicial y policial posterior, las autoridades confirmaron que por el momento no se han registrado detenidos, aunque se mantiene un fuerte operativo de cerrojo en las zonas aledañas para dar con el paradero de los sospechosos. Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del municipio y de comercios aledaños para intentar reconstruir la trayectoria de la camioneta Amarok y obtener identificaciones precisas de los individuos. Se estima que en el asalto participaron al menos tres delincuentes, quienes contaban con información previa sobre los horarios y el movimiento de la víctima. La fiscalía a cargo de la causa ha ordenado una serie de peritajes técnicos y la toma de testimonios adicionales para determinar si existió una inteligencia previa para concretar el robo, bajo la sospecha de que la organización podría estar vinculada a otros hechos similares ocurridos en el mismo corredor de la Ruta 3. La sociedad exige justicia ante un crimen que pone en evidencia una vez más la vulnerabilidad de quienes brindan seguridad en un contexto de criminalidad desmedida y falta de prevención en las vías públicas del distrito más poblado de la provincia





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