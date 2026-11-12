Asesinan a repartidor que intentó proteger a adolescentes de robo en Alta Córdoba

Un repartidor murió tras recibir un balazo en el pecho mientras intervenía para impedir el robo de dos adolescentes de 14 y 16 años en la esquina de Luis de Góngora y General Paz. Hay un detenido y la investigación avanza.

La noche del miércoles en el barrio Alta Córdoba de Córdoba se tornó trágica cuando Rafael Martinez, un repartidor de 40 años, fue brutalmente asesinado a balazos mientras intentaba defender a dos adolescentes de 14 y 16 años de un robo. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Luis de Góngora y General Paz, donde dos delincuentes a bordo de una motocicleta intentaron arrebatarles los celulares a las jóvenes.

Detalles del Asalto y la Intervención

Alrededor de las 22:20 horas, las adolescentes se encontraban en la esquina cuando los delincuentes se aproximaron para cometer el atraco. Ellas comenzaron a gritar y a suplicar "No me robes" repetidamente mientras intentaban proteger sus pertenencias. Martinez, quien trabajaba habitualmente en un punto de acopio de productos cercanos a metros de la escena, escuchó las llamadas de auxilio y decidió intervenir sin dudarlo. El repartidor se interpuso entre los agresores y sus víctimas, gritando que dejaran a las chicas en paz para impedir el delito.

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La intervención del hombre provocó una reacción violenta inmediata. Los asaltantes, que se desplazaban a alta velocidad y con los rostros descubiertos, no dudaron en utilizar un arma de fuego contra quien amenazaba su huida. Un disparo alcanzó a Martinez en el pecho, una zona vital que causó su muerte en el acto. A pesar de la rapidez con la que el servicio de emergencias y la Policía llegaron al lugar para realizar maniobras de reanimación, todos los esfuerzos por salvar su vida fueron infructuosos. El cuerpo sin vida del repartidor permaneció en la vía pública hasta que las autoridades tomaron las previsiones legales correspondientes.

Identificación del Sospechoso y Medidas Judiciales

Las autoridades judiciales y policiales iniciaron de manera inmediata las diligencias investigativas para determinar la responsabilidad penal de los implicados en esta tragedia. La Fiscalía ordenó la detención de un hombre de 38 años, a quien vinculan directamente con los hechos delomicidio. Este individuo fue llevado a la comisaría para ser interrogado y someterse a las pruebas forenses necesarias para confirmar su participación en el asalto y el asesinato.

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Además de la detención, las fuerzas de seguridad procedieron a la secuestración de una motocicleta que presuntamente fue utilizada por los delincuentes durante el ataque. La fiscalía señaló que es muy probable que el detenido sea el hombre que conducía la moto la noche del miércoles. Los investigadores destacaron que, aunque ya cuentan con imágenes vitales, aún no pueden afirmar con absoluta certeza que el detenido sea el único responsable, ya que se trabaja bajo la hipótesis de que los delincuentes actuaron en grupo.

Impacto en la Comunidad y Seguridad Urbana

Este crimen violento ha generado una profunda conmoción en la comunidad de Alta Córdoba, un barrio donde los vecinos reportan un aumento constante en la sensación de inseguridad. Las familias de la zona expresaron su dolor y frustración, señalando que aunque los arrebatos a manos armadas son comunes, los asesinatos por estos motivos no son frecuentes. Los residentes mencionaron que la falta de iluminación adecuada en las esquinas y calles cercanas facilita la actuación de los delincuentes, quienes se aprovechan de la oscuridad para cometer sus crímenes y escapar sin ser vistos.

Los investigadores continúan analizando las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la esquina donde ocurrieron los hechos. Estas imágenes son cruciales para reconstruir la secuencia exacta de los movimientos de los asaltantes antes y después del ataque. También se están recopilando los testimonios de las adolescentes sobrevivientes, quienes lograron identificar a los atacantes, quienes iban a cara descubierta. La presión social exige una respuesta firme del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir nuevos ataques similares.