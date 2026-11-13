Ascacíbar recuperado y titular de Boca en la semifinal de la Copa Argentina

Santiago Ascacípar se entrenó con el grupo y sería titular en la semifinal de la Copa Argentina ante Defensa y Justicia. Conoce los detalles del equipo y el estado físico de los jugadores.

El mediocampista de Boca Juniors, Santiago Ascacíbar, ha superado el esguince sufrido en la rodilla derecha y está confirmado como parte del once titular que enfrentará este sábado a Defensa y Justicia en Mendoza. Este partido corresponde a la semifinal de la Copa Argentina, donde el club xeneize busca asegurar su pasaje hacia la final del certamen nacional. La buena noticia llega tras una semana de recuperación where el jugador demostró capacidad física plena.

Recuperación física y confirmación táctica

Ascacíbar se entrenó a la par del resto del grupo este viernes, lo que indica su plena aptitud para el encuentro. El jugador no estuvo al mismo nivel durante tres de los cuatro entrenamientos previos de la semana, pero en la sesión del viernes fue exigido al máximo y respondió correctamente a las instrucciones del cuerpo técnico. Esta evolución positiva es la clave para su inclusión en la alineación inicial.

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El entrenador Rodolfo Arruabarrena tenía la intención de inclinar la balanza hacia Tomás Belmonte si Ascacíbar no llegaba en óptimas condiciones. Sin embargo, la respuesta física del mediocampista en el último entrenamiento disipó las dudas y aseguró su lugar entre los once iniciales. Ascacíbar ha sido el jugador que más minutos ha disputado en lo que va del semestre, lo que refuerza su importancia táctica para el partido decisivo en el estadio Malvinas Argentinas.

Situación física de Leandro Paredes

Leandro Paredes redujo las cargas durante toda la semana debido a que se encuentra al límite de su capacidad física. A pesar de esta limitación, el centrocampista será titular en el partido contra Defensa y Justicia. El cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar un nuevo colapso físico, teniendo en cuenta su historial reciente de lesiones graves.

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Paredes no sufrió una nueva lesión aguda, pero su rendimiento ha sido justo desde lo físico durante las últimas semanas. Su estado se agrava por el hecho de que no tiene minutos desde aquel doble desgarro sufrido contra Huracán en mayo, cuando se disputaron los octavos de final del Torneo Apertura. Este lapso de inactividad ha sido significativo para la planificación del equipo en la recta final del torneo.

Historial de lesiones y continuidad

Tras sufrir el doble desgarro muscular contra Huracán, Paredes también padeció una hernia de disco lumbar que requirió intervención quirúrgica. Estas lesiones consecutivas han afectado su continuidad y su forma física. El entrenador está considerando la posibilidad de que el jugador ingrese en el complemento del partido, con el objetivo de ganar de a poco su ritmo de juego de cara a los playoffs.

Es consciente de que Paredes supo ser una pieza clave en la primera mitad del año. Una recuperación total de este jugador supondría un refuerzo de peso para el equipo en caso de que logre volver a su nivel anterior. La gestión de su participación es vital para el éxito del club en las instancias eliminatorias restantes.

Contexto del recibimiento en Mendoza

El ambiente en Mendoza previo al encuentro ha sido de gran euforia. Se ha registrado un recibimiento multitudinario y caluroso para el equipo de Boca Juniors por parte de la hinchada local y de los seguidores que viajaron. Este clima festivo y tenso marca el escenario para la definición de la copa, donde la presión sobre los jugadores es extrema.

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La final de la Copa Argentina está a un paso de distancia, y cada detalle físico cuenta. La decisión de Arruabarrena de contar con Ascacíbar y Paredes, a pesar de sus recientes dificultades, refleja la confianza en su experiencia y capacidad técnica para definir un partido de alta intensidad en el estadio Malvinas Argentinas.