Asamblea Lesbotransfeminista critica proyecto de violencia de género en Santa Fe

La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario exige detener el avance del proyecto de Maximiliano Pullaro en la Cámara de Diputados de Santa Fe por su enfoque represivo y retroceso en derechos.

La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario ha emitido una fuerte declaración rechazando la iniciativa gubernamental sobre violencia de género en la provincia de Santa Fe. Este organismo social advierte que el proyecto impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro no responde a las necesidades reales de las víctimas y representa un retroceso en la comprensión integral del fenómeno. La crítica se dirige específicamente al proceso legislativo actual, donde la Cámara de Diputados de Santa Fe debe decidir sobre una norma que ya cuenta con la media sanción del Senado provincial.

Falta de enfoque en mujeres y disidencias

Los activistas que recorren diariamente el territorio provincial para acompañar a víctimas denuncian que el lenguaje utilizado por el Ejecutivo es neutral y evasivo. Al emplear términos como persona protegida o persona afectada, la administración omite mencionar explícitamente a las mujeres, la infancia y las disidencias, grupos que son los principales afectados por la violencia de género. Según la lectura realizada por la Asamblea, esta omisión no es casual, sino un indicador claro de que no se ha considerado la raíz del problema. Las integrantes señalan que el mensaje gubernamental prioriza la creación de tres cargos de funcionarios, algo que nadie solicitó, en lugar de ofrecer herramientas efectivas para las víctimas.

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Crítica al modelo policial y judicial

La iniciativa del gobierno provincial perfila una intervención del Estado centrada en la vigilancia policial y judicial, basada principalmente en las denuncias formales. Este enfoque contradice la evidencia estadística presentada por las activistas, quienes recuerdan que apenas el 14% de las víctimas de femicidios había radicado una denuncia previa. La Asamblea argumenta que este modelo ignora las condiciones materiales previas y la prevención primaria, desatendiendo las relaciones de poder dentro del sistema patriarcal. Aunque el proyecto contempla medidas de asistencia urgente, las organizaciones consideran que son insuficientes y cuestionan el predominio de la respuesta punitiva sobre las políticas de acompañamiento territorial y prevención.

Conflictos normativos y garantías constitucionales

Desde la perspectiva legal, la Asamblea considera que el proyecto es un mal proyecto de ley con una redacción confusa en cuestiones procesales. Se identifican contradicciones con la normativa vigente en la provincia, así como una afectación de las garantías constitucionales y una invasión del Sistema Penal Acusatorio. En la línea de la reforma de las leyes de seguridad que plantea la administración Pullaro, la iniciativa compromete las garantías básicas del debido proceso y menoscaba la autonomía de las víctimas. La norma también es calificada como regresiva en relación con la Ley Nacional N° 26.485 y las convenciones internacionales, específicamente la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, estándares que Santa Fe debería respetar.

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Alternativas legislativas y contexto de emergencia

Frente a esta situación, la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario ha solicitado no avanzar con el mensaje del Poder Ejecutivo en estos términos. Apoyan activamente el proyecto de emergencia en violencia de género presentado por la diputada Claudia Balagué, así como las iniciativas de la diputada Lucila De Ponti. Ambas propuestas buscan precisar los dispositivos, tiempos, medidas y garantías materiales necesarios para asegurar una vida libre de violencias, subrayando que la autonomía económica es fundamental para que las víctimas puedan salir del circuito violento. La declaración recuerda que el movimiento de mujeres de Rosario está en alerta ante una escalada sin pausa de la violencia de género en la provincia.

Impacto real y demandas concretas

En lo que va del año, la provincia de Santa Fe ha registrado 43 femicidios y transfemicidios, una cifra que ha motivado la presentación de demandas en distintos ámbitos oficiales. Las activistas exigen duplicar los recursos para los dispositivos territoriales de atención y acompañamiento, realizar campañas masivas de difusión pública y asegurar la asignación económica directa a las víctimas. Además, solicitan la facilitación del acceso a la vivienda y el patrocinio jurídico gratuito como mecanismos esenciales de protección. La Asamblea reitera que la verdadera democracia implica la participación activa de las organizaciones sociales en el proceso de discusión de la ley, rechazando lo que califican como un simple maquillaje político ante una emergencia sanitaria y social.