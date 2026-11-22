Un agresor irrumpió en la vivienda de su expareja en Santiago del Estero, la amenazó con un machete, la agredió y sustrajo $300 mil en efectivo. Ya iniciaron la búsqueda judicial del prófugo.

Una violenta jornada se registró en la ciudad de Santiago del Estero cuando un hombre irrumpió a la fuerza en la vivienda de su expareja. El incidente, ocurrido en la manzana 24 del complejo habitacional, dejó como saldo una mujer de 37 años agredida, daños considerables a la propiedad y la sustracción de $300 mil en efectivo por parte del agresor.

Detalle del ataque con arma blanca

Según consta en la denuncia policial, la víctima se encontraba en el interior de su domicilio cuando el sujeto ingresó mediante la fuerza. El agresor procedió a amenazar a la mujer utilizando un arma blanca, específicamente un machete, lo que generó un alto nivel de temor y peligro inmediato. Además de la amenaza, propinó diversos golpes físicos que resultaron en lesiones, mientras provocaba severos destrozos en distintos bienes muebles de la propiedad donde vivía la damnificada.

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Respuesta judicial y medidas cautelares

Tras el ataque, la mujer se trasladó cerca de las 20:40 horas para presentar la correspondiente denuncia. Las autoridades dispusieron de inmediato la realización de un examen médico forense para certificar las lesiones sufridas y solicitaron la constatación oficial de los daños materiales ocasionados en el inmueble. Un magistrado requirió la detención inmediata del acusado, quien tiene su domicilio fijado en la zona, iniciando así el proceso legal por los hechos ocurridos.

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Caratulación de la causa judicial

La causa judicial fue caratulada de manera preventiva bajo los cargos de lesiones, amenazas calificadas y daños. Las fuerzas de seguridad continúan activamente con los procedimientos investigativos necesarios para dar con el paradero del prófugo. Se trata de un operativo urgente destinado a localizar al sospechoso, quien huyó del lugar tras sustraer la suma de dinero en efectivo.

Impacto y búsqueda del prófugo

Este evento ha generado alarma en la comunidad local, destacando la gravedad de la violencia intrafamiliar y los delitos patrimoniales en zonas residenciales. La justicia espera contar con los testimonios y pruebas recopiladas para avanzar en la captura del imputado, quien responde a estos cargos graves. Se reitera la importancia de reportar inmediatamente cualquier incidente de este tipo para garantizar la seguridad de las víctimas y la eficaz resolución de los casos.