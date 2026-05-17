Así se retiró Driussi y quedaron descartados para la final dos futbolistas clave. Revisión de sus lesiones y estimación de recuperación

Tras el partido en el que Sebastián Driussi y Aníbal Moreno sufrieron los esguinces en la rodilla derecha y izquierda, respectivamente, se realizaron los primeros estudios médicos para evaluar el estado de sus articulaciones.

Así se retiró Driussi . EFE/ Juan Ignacio Roncoronise encendieron las alarmas por los diagnósticos de lesiones de tres futbolistas clave. Tras realizarse estudios médicos este domingo, se confirmó queLos desconsolados llantos de Sebastián Driussi y Aníbal Moreno al abandonar el campo de juego con asistencia médica anticipaban el peor escenario posible.

Ambos sufrieron lesiones en la rodilla -Driussi en la derecha y Moreno en la izquierda- y fueron atendidos rápidamente por el cuerpo médico, que les realizó las primeras maniobras para evaluar el estado de las articulaciones. Ninguno de los dos pudo continuar en el partido





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