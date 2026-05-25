Arzobispo pide protección a jubilados y vulnerables durante el Tedeum y critica al gobierno de Milei

En el Tedeum del 25 de mayo, el arzobispo Jorge García Cuerva reclamó mayor empatía social, mientras el presidente Milei asistía con su gabinete, aunque la vicepresidenta no fue invitada, generando tensiones internas.

La Iglesia católica volvió a posicionarse como voz crítica ante el gobierno de Javier Milei durante la tradicional ceremonia del Tedeum , celebrada este 25 de mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El arzobispo de la capital, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, utilizó su homilía para reivindicar la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, recordando que nadie es descartable ni desechable. En sus palabras, enfatizó la necesidad de proteger a los mayores, a los niños, a los enfermos y a las personas con discapacidad, e incluyó en su llamado a la compasión a los adolescentes atrapados en la drogadicción y a los trabajadores informales que padecen condiciones de precariedad extrema.

"Todos somos importantes", repitió el prelado, subrayando la obligación moral del Estado de garantizar una red de seguridad social que evite la exclusión de los más necesitados. El presidente Milei asistió al Tedeum acompañado de casi todo su gabinete, incluido el asesor económico Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Sin embargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel no recibió invitación oficial, lo que alimentó los rumores de una creciente fractura interna dentro del ejecutivo. Después de la misa, los funcionarios se trasladaron en forma conjunta desde la Casa Rosada hasta la catedral, y posteriormente al Cabildo, donde entonaron el Himno Nacional acompañados por la fanfarria militar “Alto Perú”.

Al regresar al Palacio de Gobierno, Milei encabezó una reunión de gabinete cuyo objetivo, según fuentes internas, fue calmar tensiones y definir la estrategia política de cara al martes, cuando se espera una discusión crucial en el Congreso. El entorno de la ceremonia estuvo marcado por una atmósfera de tensión palpable entre los distintos sectores libertarios del bloque gobernante. Las redes sociales se inundaron de polémicas, y varios ministros cruzaron declaraciones públicas que avivaron el debate interno.

En medio de este escenario, la Iglesia insistió en su mensaje de empatía y sensibilización social, advirtiendo que el deterioro económico de la clase media y la precariedad de los trabajadores informales constituían una amenaza para la cohesión nacional. El pronunciamiento del arzobispo representó, según analistas, un llamado a la responsabilidad colectiva del poder público para evitar que la exclusión y la marginalidad se conviertan en la norma.

La Iglesia, al mismo tiempo, reforzó su papel como árbitro moral en la vida pública, instando al gobierno a tomar medidas concretas que garanticen la protección de jubilados, discapacitados y trabajadores informales, antes de que la situación se vuelva irreversible





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