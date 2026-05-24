Arzobispo de Buenos Aires advierte sobre la intolerancia y la diversidad

El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, alertó sobre las descalificaciones que se han presentado ante las opiniones divergentes. En la previa de la tradicional misa por el 25 de Mayo, que se celebrará el lunes en la Catedral Metropolitana, García Cuerva expresó su preocupación por la intolerancia y la dificultad de hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia.

El Arzobispo de Buenos Aires , Jorge García Cuerva, alertó sobre las descalificaciones ante las opiniones divergentes. Mañana estará a cargo de la tradicional misa por el 25 de Mayo.

La Iglesia le envió un mensaje al Gobierno y advirtió por la intolerancia: "que estará a cargo de la tradicional misa por el 25 de Mayo, alertó sobre las descalificaciones ante las opiniones divergentes. Fue en la previa de la tradicional ceremonia religiosa, que se hará el lunes en la Catedral Metropolitana, en la que estarán el presidente.

García Cuerva expresó en la misa de hoy en la Catedral Metropolitana: "Tres veces, San Pablo insiste con este concepto de la diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de actividades, pero todos proceden de un mismo Espíritu. Es decir, por un lado, nos insiste San Pablo con laen el contexto que vivimos. Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia.

Qué difícil es poder respetar y hablar de diversidad en tiempos d





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