Artistas expresan su apoyo a la nueva Marcha Federal Universitaria en contra del desfinanciamiento de la educación pública

Este martes 12 de mayo, varios famosos, entre ellos Laura Azcurra, Griselda Siciliani, Joaquín Furriel y Violeta Urtizberea, participaron en la marcha organizada en defensa de la educación pública. La medida busca prevenir el desfinanciamiento de esta área de conocimiento, que en muchos casos crea oportunidades y mejores condiciones de vida para la sociedad.
Varios famosos expresaron su apoyo a la nueva Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo este martes 12 de mayo.
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