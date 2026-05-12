Artistas expresan su apoyo a la nueva Marcha Federal Universitaria en contra del desfinanciamiento de la educación pública

Este martes 12 de mayo, varios famosos, entre ellos Laura Azcurra, Griselda Siciliani, Joaquín Furriel y Violeta Urtizberea, participaron en la marcha organizada en defensa de la educación pública. La medida busca prevenir el desfinanciamiento de esta área de conocimiento, que en muchos casos crea oportunidades y mejores condiciones de vida para la sociedad.

Varios famosos expresaron su apoyo a la nueva Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo este martes 12 de mayo. Laura Azcurra, Griselda Siciliani, Joaquín Furriel y Violeta Urtizberea son algunos de los artistas que apoyaron la movilización.

La educación pública es muy importante para todos los argentinos y las argentinas y es pilar fundamental de cualquier sociedad. Los convocó a defenderla y no permitir su desfinanciamiento en sus historias de Instagram. Griselda Siciliani señaló que marchaban por la universidad pública porque es un derecho, es igualdad y es futuro. Violeta Urtizberea agradeció a la educación pública y aseguró que el conocimiento es transformador, nos iguala y nos puede cambiar la vida.

Pilar Gamboa escribió que hoy se marcha para defender no solo la educación pública, sino nuestro bastón de orgullo nacional. La noticia continúa informando sobre la marcha y sus convocantes.





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