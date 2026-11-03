Artistas condenan agresión a trabajadoras trans en Palermo por su identidad de género

Lali, Tini, Emilia Mernes y María Becerra repudiaron la violenta agresión a trabajadoras sexuales trans en Bosques de Palermo, exigiendo acción inmediata contra la discriminación por identidad de género.

Las cantantes Lali Espósito, Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra publicaron declaraciones contundentes tras la difusión de un video que documenta una agresión física grave contra trabajadoras sexuales trans en el barrio de Palermo. El incidente, que ocurrió en los Bosques de Palermo, ha generado una ola de rechazo por parte de figuras públicas de primer nivel, quienes han utilizado sus extensas plataformas en redes sociales para exigir justicia y visibilizar la violencia sistemática que enfrenta la comunidad trans.

Detalles del Incidente y Reacción Inmediata

La controversia y la posterior condena masiva se desataron con la circulación de imágenes en las que se observa a un grupo de jóvenes protagonizando una agresión violenta contra trabajadoras sexuales trans en las inmediaciones de los Bosques de Palermo. El episodio provocó una inmediata condena de organizaciones sociales, activistas de derechos humanos y figuras públicas, que reclamaron una investigación exhaustiva de lo ocurrido y mayores medidas de prevención frente a este tipo de hechos discriminatorios y criminales.

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El contexto de la agresión sugiere un ataque motivado por prejuicios de género, lo cual ha intensificado la indignación en la sociedad argentina. Las plataformas digitales se han convertido en el escenario principal donde estas estrellas pop articulan su repudio, asegurando que la identidad de las víctimas no debe ser un pretexto para permitir que la violencia pase desapercibida o se normalice en espacios públicos.

Posiciones de las Artistas y Visibilidad del Daño

Lali Espósito cuestionó duramente la cobertura mediática tradicional, señalando en sus historias de Instagram una hipocresía en la que los medios convencionales parecen más interesados en detalles superficiales, como el tamaño de una torta de boda, que en la gravedad de que 50 personas salgan a la calle a perseguir a trabajadores trans. Lali afirmó que esta indiferencia genera una total normalidad y silencio ante crímenes de odio, reafirmando su rechazo absoluto a vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia.

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Emilia Mernes también se sumó a las expresiones de repudio, poniendo un foco especial en la necesidad crítica de defender los derechos fundamentales de las personas trans. Mernes declaró con claridad que nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia social ante estos crímenes, subrayando que la normalización de estos ataques es inaceptable en una democracia.

María Becerra unió su voz a este coro de solidaridad, utilizando sus redes sociales para manifestar su postura firme contra la discriminación. La artista destacó que la sociedad no puede permitirse el lujo de ignorar estas agresiones, enfatizando que cada caso individual representa una falla sistémica en la protección de los derechos humanos de las personas más vulnerables de la comunidad LGBTQ+.

Impacto Social y Llamados a la Acción Futura

Tini Stoessel fue otra de las artistas que se manifestó públicamente, expresando su profunda indignación por el ataque y cuestionando la repetición constante de episodios de violencia contra la comunidad trans. Stoessel escribió en sus redes sociales: "Salieron a cazar personas trans en los Bosques de Palermo. A CAZARLAS", haciendo hincapié en el lenguaje depredador utilizado contra estas trabajadoras sexuales, y se preguntó hasta cuándo y cuántas veces más la sociedad tendrá que salir a repudiar lo mismo.

La cantante puso el foco en el desgastante esfuerzo que implica para el colectivo LGBTQ+ seguir defendiendo derechos básicos que deberían ser incuestionables desde el primer día. Stoessel argumentó que la gravedad de lo que está pasando debería ser suficiente para que nadie pueda mirar para el costado, cerrando su reflexión con un mensaje de apoyo incondicional a la comunidad trans.

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Llamó además a involucrarse activamente en la defensa de los derechos del colectivo LGBTQ+ y a acompañar las movilizaciones convocadas para visibilizar la problemática. La artista concluyó con un mensaje emotivo: "La lucha sigue, sí, pero qué doloroso que tenga que seguir siendo una lucha poder existir. Todo mi amor, mi respeto y mi apoyo a la comunidad trans", destacando la urgencia de transformar el dolor colectivo en acciones concretas para prevenir futuras tragedias en espacios públicos como los Bosques de Palermo.