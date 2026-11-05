Arthur C. Brooks: Claves para la felicidad en la segunda mitad de la vida

El experto en ciencias sociales Arthur C. Brooks revela que la felicidad no es casualidad. Conoce sus cinco principios clave para encontrar propósito y bienestar en la segunda mitad de la vida según su nuevo libro.

Arthur C. Brooks, destacado científico social y profesor en la Harvard Kennedy School y la Harvard Business School, sostiene firmemente que el éxito no garantiza la felicidad. Para el experto, este bienestar no debe dejarse al azar, sino cultivarse activamente. Su enfoque se basa en ideas presentadas en su libro From Strength to Strength: Finding Success, Happiness, and Deep Purpose in the Second Half of Life, publicado en 2022.

La felicidad requiere esfuerzo consciente

Brooks explica que sentirse feliz no es lo mismo que entender de qué está hecha la felicidad. Compara esta emoción con el aroma del pavo en la cena de Acción de Gracias, señalando que es una señal, pero no la cena en sí. Según él, la verdadera felicidad se compone de disfrute, satisfacción y propósito. Estos son elementos sobre los cuales las personas pueden influir directamente mediante acciones deliberadas.

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El autor también plantea que quienes están acostumbrados a grandes logros pueden sentir con más fuerza la pérdida de reconocimiento cuando esa etapa termina. Por ello, es crucial cambiar la mentalidad para evitar una crisis existencial cuando los éxitos profesionales disminuyen.

Transición de innovador a instructor experto

El profesor distingue dos tipos de inteligencia con implicaciones directas para el envejecimiento. La inteligencia fluida, ligada a la concentración, la rapidez analítica y la creatividad, tiende a disminuir con la edad. Por otro lado, la inteligencia cristalizada, basada en el conocimiento y la experiencia, puede seguir creciendo durante décadas sin límite de tiempo.

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Por esa razón, Brooks recomienda pasar de forma gradual del papel de "innovador" al de "instructor". Se sugiere usar la experiencia acumulada para enseñar a otros en lugar de competir en creatividad rápida. Esta transición permite mantener la relevancia personal y profesional en la segunda mitad de la vida.

Brooks propone cambiar la imagen del "lienzo", que se llena de pintura en la primera mitad de la vida, por la de un bloque de mármol al que se le quita material para dar forma a algo. En la práctica, esto implica soltar posesiones, vínculos y creencias que ya no representan a la persona. Una herramienta concreta es hacer cada año una "lista inversa de deseos" con aquello que se quiere eliminar.

El amor como combustible del bienestar

La última idea gira en torno a las relaciones interpersonales como fundamento esencial. Según explica, la ciencia social y la neurociencia señalan que el amor es central para el bienestar. Brooks afirma que "el amor es el combustible nuclear de la felicidad, y si no tienes mucho amor en tu vida, no puedes ser más feliz a medida que envejeces".

Para ilustrarlo usa el ejemplo de los álamos temblones: un bosque puede parecer formado por árboles independientes, pero comparte un mismo sistema de raíces. Igual ocurre con las personas exitosas, que pueden parecer independientes pero forman parte de una red de vínculos sólidos. Esta interdependencia es la que sostienen la salud mental a largo plazo.

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Por eso Brooks propone convertir las relaciones de interés en amistades cercanas. "Las personas exitosas suelen tener mucha gente a su alrededor. Tienen muchos amigos de 'negocios'. ¿Cuántos amigos reales tienes?", pregunta a modo de reflexión. Este desafío invita a evaluar la calidad de los lazos sociales actuales.