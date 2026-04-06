Artemis II: Un eclipse solar inédito y nuevos récords en la cara oculta de la Luna

La misión Artemis II se prepara para un eclipse solar total único, además de establecer nuevos hitos en la exploración espacial y la comunicación humana. Los astronautas vivirán experiencias sin precedentes en la cara oculta de la Luna, marcando un momento histórico en la conquista del espacio.

En un momento trascendental para la misión Artemis II, los cuatro astronautas a bordo se preparan para una experiencia sin precedentes este lunes: un eclipse solar total visible únicamente desde la cara oculta de la Luna, un evento que no se podrá apreciar desde la Tierra. Este acontecimiento se suma a un hito ya logrado, al convertirse en los seres humanos que más se han distanciado de nuestro planeta, alcanzando la asombrosa distancia de 400.

171 kilómetros, superando la marca establecida por el programa Apolo. Este logro resalta la audacia y el avance tecnológico que implica la misión Artemis II, abriendo nuevas fronteras en la exploración espacial. Además de los logros astronómicos, la misión también ha sido testigo de un curioso hito en la comunicación humana. El director de vuelo de la NASA, Brandon Lloyd, la comunicadora de la cápsula, Amy Dill, y el oficial de datos de mando y control, Brandon Borter, establecieron un nuevo récord al enviar a la tripulación el mensaje persona a persona más extenso jamás registrado en la historia de la humanidad, un testimonio del poder de la conexión humana incluso en las vastedades del espacio. La tripulación, conformada por Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman, está a punto de presenciar un espectáculo celestial único, un eclipse solar total que promete ser una experiencia inolvidable. El eclipse, con una duración aproximada de 53 minutos, casi siete veces más extenso que los eclipses observables desde la Tierra, iniciará cerca de las 20:35 (hora del este de Estados Unidos), según los datos proporcionados por la NASA. Este fenómeno ocurrirá aproximadamente 90 minutos después de que la nave Orion alcance su punto más lejano de la Tierra, lo que aumentará la emoción y la expectación del evento. Durante el eclipse, los astronautas serán testigos de cómo el Sol es ocultado por la Luna y, posteriormente, reaparece, generando una suerte de 'amanecer' desde una perspectiva sin igual. Kelsey Young, responsable de operaciones científicas del vuelo, explicó que 'desde la perspectiva de la nave, el Sol pasará detrás de la Luna, creando un eclipse solar. Desde este punto de vista único, el eclipse durará aproximadamente 53 minutos, y luego verán el 'amanecer', cuando el Sol vuelva a aparecer por el otro lado de la Luna'. Adicionalmente, antes de este espectáculo astronómico, la tripulación tendrá la oportunidad de presenciar la 'puesta' de la Tierra, cuando el planeta desaparezca detrás del satélite, y su posterior reaparición, conocida como 'Earthrise', momentos que prometen ser visualmente impresionantes y emocionalmente significativos. La misión Artemis II también aprovechará este tiempo en la cara oculta de la Luna para llevar a cabo una serie de experimentos y observaciones científicas relacionadas con la geología lunar y la ciencia planetaria, durante una ventana de aproximadamente una hora. Este segmento de la misión fue meticulosamente planificado por el equipo científico, con el objetivo de recopilar datos valiosos y ampliar nuestro conocimiento del universo. Sin embargo, este período también presentará un desafío significativo: la pérdida total de comunicación con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos, debido a la posición de la Luna bloqueando las señales de radio. A pesar de este inconveniente, la NASA asegura que se trata de una situación prevista y controlada, ya experimentada por más de veinte astronautas en las misiones Apolo, y que se han tomado todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de la tripulación. Este sobrevuelo también marcará un hito histórico: será la primera vez desde la misión Apolo 17, en 1972, que seres humanos observen directamente el lado oculto de la Luna, una oportunidad para revivir el espíritu de exploración y abrir nuevas vías para el futuro de la exploración espacial. Un emotivo saludo de Jim Lovell, veterano astronauta de la NASA y figura clave en las misiones Apolo 8 y Apolo 13, llegó a la tripulación de Artemis II, quienes se encuentran a las puertas de romper el récord de distancia de la Tierra. 'Hola, Artemis II. Les habla el astronauta del Apolo Jim Lovell. Bienvenidos a mi antiguo vecindario. Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la Luna en el Apolo 8, obtuvimos la primera vista cercana de la Luna para la humanidad y una imagen de nuestro planeta que inspiró y unió a personas en todo el mundo. Me enorgullece pasarles esa antorcha a ustedes, mientras rodean la Luna y sientan las bases para misiones a Marte, en beneficio de todos. Es un día histórico y sé que estarán muy ocupados. Pero no olviden disfrutar la vista. Así que, Reid, Victor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan: buena suerte y buen viaje de parte de todos nosotros aquí, en la querida Tierra', expresó Lovell. Este mensaje resalta la conexión entre las generaciones de astronautas y la importancia de continuar la exploración espacial





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