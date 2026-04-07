Artemis II: Orión completa histórico sobrevuelo lunar y establece récord de distancia

La misión Artemis II de la NASA marca un hito con el sobrevuelo lunar de la nave Orión, estableciendo un nuevo récord de distancia para una tripulación humana y acercándose a la Luna. La misión, con astronautas de EE. UU. y Canadá, representa un paso crucial en la exploración espacial tripulada.

La nave Orión de la misión Artemis II de la NASA llevó a cabo este lunes por la noche un histórico sobrevuelo lunar , un hito que marca un paso significativo en la exploración espacial tripulada. Este evento trascendental se produjo antes de que la cápsula iniciara su viaje de regreso a la Tierra, marcando un momento de gran importancia en la misión.

El sobrevuelo fue capturado en un video que documenta la superficie del satélite natural durante el acercamiento de la cápsula, ofreciendo una perspectiva visual impresionante del viaje. Este logro no solo representa un hito técnico, sino también un triunfo para la cooperación internacional, con astronautas de diferentes nacionalidades trabajando juntos para lograr este objetivo.\Los astronautas de la misión Artemis II establecieron un nuevo récord al alcanzar la distancia más lejana de la Tierra para una tripulación humana, superando los límites previamente establecidos. El lunes, la nave se ubicó a 406.771 kilómetros de nuestro planeta, sobrepasando la marca anterior y demostrando la capacidad de la tecnología espacial actual. Además, la cápsula se acercó a la Luna a una distancia de aproximadamente 6.545 kilómetros de la superficie, un punto de encuentro cercano que permitió a los astronautas obtener información valiosa y realizar observaciones detalladas del satélite. Este acercamiento máximo a la Luna y la mayor distancia de la Tierra ocurrieron casi simultáneamente, mientras la nave pasaba por el lado oculto de la Luna, un período de incomunicación de 40 minutos que añadió un elemento de suspense a la misión. La tripulación, compuesta por astronautas de la NASA y la Agencia Espacial Canadiense, demostró su valentía y habilidad al superar los retos presentados por este ambicioso viaje.\La cápsula Orión, que alberga a los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover (de la NASA) y Jeremy Hansen (de la Agencia Espacial Canadiense), sobrepasó el récord anterior establecido por la misión Apolo 13 en 1970, que se alejó a 400.171 kilómetros de la Tierra. Jared Isaacman, administrador de la NASA, expresó su entusiasmo en la plataforma X, celebrando el logro y destacando que los tripulantes han viajado más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano en la historia. A diferencia del Apolo 13, que alcanzó su récord debido a una falla técnica, Artemis II cumplió este objetivo como parte de su plan de vuelo. Después de restablecer el contacto con la Tierra, la astronauta Christina Koch compartió sus primeras palabras, enfatizando la importancia de la misión y el compromiso de la tripulación. El sobrevuelo, que durará aproximadamente seis horas, permitirá a los astronautas documentar características de la Luna hasta ahora solo conocidas por imágenes tomadas por robots, proporcionando datos valiosos para futuras misiones. El profesor de astronomía Derek Buzasi describió el período de incomunicación como 'emocionante en un sentido algo aterrador', resaltando la complejidad y el desafío de la misión. Finalmente, los astronautas presenciarán un eclipse solar durante el sobrevuelo, un evento astronómico único que añade un valor adicional a esta extraordinaria expedición. La cápsula Orión, que orbita la Luna a alta velocidad, realizará un giro en U para iniciar el viaje de regreso a la Tierra, que durará aproximadamente cuatro días, utilizando una trayectoria de retorno libre





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