Artemis II: La Tierra y la Luna, protagonistas de una misión histórica de la NASA

La misión Artemis II de la NASA ofrece vistas impresionantes de la Tierra mientras se dirige a la Luna. Los astronautas han capturado fotografías espectaculares de nuestro planeta, utilizando tecnología avanzada como el iPhone 17 Pro Max. El sobrevuelo lunar, previsto para el 6 de abril, será un hito clave en la misión.

Artemis II, con la Luna como foco principal, también ha regalado espectaculares imágenes de la Tierra , capturadas por los astronautas a bordo de la cápsula Orion . Mientras la nave se dirige hacia su destino lunar, donde orbitará antes de regresar el próximo viernes, los tripulantes han tenido la oportunidad de inmortalizar nuestro planeta desde una perspectiva única.

El comandante de la misión, Reid Wiseman, fue el encargado de tomar la fotografía que encabeza este relato, utilizando una cámara Nikon D5, según informa el sitio web 9to5Mac. La NASA, al compartir la imagen en la red social X, exclamó: ¡Buenos días, mundo! Acompañando la publicación, la agencia espacial estadounidense añadió: Tenemos nuevas y espectaculares imágenes de alta resolución de nuestro planeta, donde todos miramos a través de la ventana de la cápsula Orión a nuestros astronautas de Artemis II mientras continúan su viaje a la Luna. La fotografía muestra a Christina Koch, quien hace historia al ser la primera mujer en una misión con destino lunar, contemplando la Tierra desde el interior de la nave. Además de las impactantes vistas, la misión Artemis 2 también ha llamado la atención por el equipamiento tecnológico a bordo. Los astronautas llevaron consigo cuatro unidades del iPhone 17 Pro Max, el smartphone más avanzado de Apple, aunque con una funcionalidad limitada en este contexto. Estos dispositivos no están destinados a la navegación, sino que se utilizan exclusivamente para la captura de fotografías y la grabación de videos a bordo de la cápsula espacial. El despegue de la misión Artemis II, con destino a la Luna, fue un evento de gran impacto visual, como se evidencia en los videos compartidos. El viaje de Artemis II promete momentos memorables y la oportunidad de avanzar en la exploración espacial, pero también la posibilidad de apreciar nuestro planeta desde una perspectiva completamente diferente. El paso por la Luna, un hito clave, está programado para el lunes 6 de abril, con Orion sobrevolando el satélite. El sobrevuelo comenzará alrededor de las 15:45 horas (hora argentina), con el punto de mayor acercamiento previsto para las 20 horas (aproximadamente). Este momento crucial permitirá a los astronautas y a la comunidad científica recabar información valiosa y realizar observaciones detalladas del entorno lunar, allanando el camino para futuras misiones y profundizando en el conocimiento del espacio exterior





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