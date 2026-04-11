Artemis II: La NASA celebra el regreso exitoso y mira hacia el futuro lunar

La misión Artemis II, que orbitó la Luna sin alunizar, marca el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972. La NASA destaca el papel clave de los equipos técnicos y el inicio de una nueva etapa de exploración espacial.

Tras el exitoso regreso de la nave Orion en la Misión Artemis II, responsables de la NASA destacaron el viernes el crucial papel de los equipos técnicos y subrayaron que el camino hacia la Luna avanza, aunque los retos por delante serán mayores. La misión Artemis II, que despegó desde Florida el 1 de abril, completó una misión de 10 días orbitando la Luna sin alunizar, marcando el retorno de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del programa Apolo.

El éxito de esta misión representa un hito significativo en la exploración espacial, demostrando la capacidad de la NASA y sus colaboradores internacionales para ejecutar operaciones complejas y seguras en el espacio profundo. \Luego del retorno de la cápsula con los cuatro astronautas sanos y salvos, el administrador asociado de la agencia, Amit Kshatriya, se disculpó en una rueda de prensa en el Johnson Space Center en Houston por la ausencia de los astronautas en la sala, pero enfatizó el invaluable aporte de los equipos que hicieron posible la misión. Kshatriya reconoció la dedicación de ingenieros, técnicos, controladores de vuelo y personal de recuperación que participaron en el proyecto. Resaltó que el camino hacia la superficie lunar permanece abierto y que el trabajo por realizar es aún mayor al ya completado. El programa Artemis, que busca establecer una presencia sostenible en la Luna, representa un esfuerzo a largo plazo para expandir la exploración humana del espacio, incluyendo la preparación para futuras misiones a Marte. La colaboración internacional es un aspecto clave de este proyecto, con la participación de diversas agencias espaciales y empresas privadas de todo el mundo. La misión Artemis II, con su exitoso regreso, ha allanado el camino para futuras expediciones más ambiciosas, sentando las bases para una nueva era de exploración espacial tripulada. \Lori Glaze, responsable del programa Artemis, celebró el regreso seguro de la tripulación, destacando que la misión marca el inicio de una nueva etapa. Anunció que los astronautas regresarían a Houston el sábado, emocionada por haber enviado cuatro personas a la Luna y traerlas de regreso a la Tierra por primera vez en más de 50 años. Glaze enfatizó que esta misión es solo el comienzo y pidió seguir atentos a los próximos pasos del programa, anticipando que será la primera de muchas expediciones. Rick Henfling, director de vuelo, también elogió los resultados técnicos de la misión, proporcionando detalles sobre el desempeño de la Artemis II. La nave recorrió más de 113 millones de kilómetros y alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 39.700 km/h, marcando un día verdaderamente espectacular para la NASA y sus socios internacionales. Los astronautas de la misión se encuentran felices, sanos y listos para regresar a Houston, donde se reunirán con sus familiares. Shawn Quinn, responsable del programa de sistemas terrestres de exploración de la NASA, celebró el éxito de la misión, expresando el orgullo de ser parte de la agencia. Durante la misión, se recopilaron numerosos datos sobre el escudo térmico de la cápsula Orión, y especialistas ya se encuentran analizando su estado, dada la visible afectación de la nave. Se detectó una fuga en el sistema de control de presión que será investigada, mientras que el apagón de comunicaciones durante la reentrada, esperado debido al plasma que rodea la nave, se mantuvo dentro de los parámetros previstos. La tripulación, conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, completó exitosamente la misión, con un despegue y amerizaje sin contratiempos, lo que demuestra la preparación y eficacia del equipo





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