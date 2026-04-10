Artemis II: La Misión Lunar Tripulada se Acerca a su Conclusión con un Histórico Regreso a la Tierra

La misión Artemis II de la NASA, con astronautas a bordo, se prepara para regresar a la Tierra después de una histórica órbita lunar. Este hito marca el retorno de la humanidad a la Luna y sienta las bases para futuras exploraciones espaciales.

Tras diez días en el espacio, la misión Artemis II está a punto de concluir, marcando un significativo regreso de la humanidad a la Luna. Los astronautas de la NASA , Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se preparan para regresar a la Tierra este viernes, después de haber protagonizado una serie de momentos históricos que consolidan el retorno de la exploración lunar tripulada.

La misión Artemis II, que sigue los pasos de la misión no tripulada Artemis I, ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial, preparando el terreno para futuras misiones y la eventual construcción de una base lunar permanente. Los astronautas comenzaron el jueves los preparativos finales para el reingreso a la atmósfera terrestre, un momento crucial que implica desafíos técnicos y humanos significativos. \El protocolo para el reingreso de la nave Orion a la atmósfera terrestre comenzará a las 20:53 en Argentina, seguido por el amerizaje previsto a las 21:07 en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. La cápsula, al entrar en contacto con la atmósfera, se convertirá en una bola de fuego, enfrentando temperaturas extremas superiores a los 2500 grados centígrados, casi la mitad de la temperatura en la superficie del Sol. Este es un momento crítico de la misión, con los astronautas acercándose a la Tierra a una velocidad de 10.657 metros por segundo. El escudo térmico de la nave, construido con una base de titanio, jugará un papel fundamental en la protección de la tripulación contra estas temperaturas abrasadoras. La NASA ha realizado ajustes en este escudo, basados en los resultados obtenidos durante la misión Artemis I, donde se observó una erosión inesperada durante la reentrada. Durante una rueda de prensa, Jared Isaacman, jefe de la agencia espacial, expresó su expectación y preocupación, destacando la importancia de la fase de reingreso y la seguridad de la tripulación. Los astronautas, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover (de la NASA) y Jeremy Hansen (de la Agencia Espacial Canadiense) amerizarán en el océano Pacífico, donde serán evaluados por equipos médicos y recogidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. \Este hito marca el final de una misión de diez días, iniciada con el lanzamiento desde Cabo Cañaveral, Florida, y representa la primera misión tripulada en alcanzar la órbita lunar desde la histórica misión Apolo 17 en 1972. La nave Orion, actualmente a menos de 240.000 kilómetros de la Tierra, se dirige hacia nuestro planeta a una velocidad de aproximadamente 4450 kilómetros por hora. Antes de la entrada en la atmósfera terrestre, los astronautas estudiarán detalladamente los procedimientos de reentrada y amerizaje, y mantendrán comunicación constante con el equipo de control de vuelo, según informó la NASA. El desacople de la cápsula del módulo Orion, que precede al amerizaje por 42 minutos, es otro paso clave en este proceso. La misión Artemis II no solo es un logro tecnológico significativo, sino también un símbolo del espíritu humano de exploración y un paso crucial en la ambición de establecer una presencia duradera en la Luna y más allá





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