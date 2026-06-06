Arruabarrena ultima detalles para su regreso a Boca y define su cuerpo técnico con viejos conocidos

El entrenador Rodolfo Arruabarrena está a punto de iniciar su segundo ciclo en Boca Juniors y ya se perfilan los nombres que lo acompañarán, entre ellos Christian Markic y Mauro Navas, quienes ya trabajaron con él en su etapa anterior y actualmente están en el club.

Rodolfo Arruabarrena está a punto de iniciar su segundo ciclo como entrenador de Boca Juniors , tras haber dirigido al club entre 2014 y 2016. Solo restan detalles formales para que el Vasco regrese y se ponga nuevamente el buzo de entrenador.

Paralelamente, se empieza a delinear quiénes lo acompañarán en su cuerpo técnico, y surge un nombre que ya conoce la institución y trabaja en el predio de Ezeiza, lo que lo convierte en una pieza clave para el nuevo ciclo. Desde que dejó Boca, Arruabarrena se radicó en España con su familia, pero su carrera continuó en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Egipto, hasta su último trabajo en 2025.

Uno de los nombres que suena con fuerza es el de Christian Markic, quien mantiene un fuerte vínculo emocional con su etapa en el Xeneize y todo indica que volvería a integrar el cuerpo técnico, al igual que Roberto Roberti. Este nuevo desembarco también podría propiciar un reencuentro con varias caras conocidas.

Entre ellas aparece Mauro Navas, quien ya acompañó a Arruabarrena en su primera etapa en Boca y actualmente trabaja en las divisiones inferiores del club, al frente de la Novena División. Su presencia diaria en el predio de Ezeiza facilita un posible regreso al lado del Vasco, aunque la conformación definitiva del cuerpo técnico aún no fue oficializada. Navas formaba parte del staff de inferiores luego de haber llegado de la mano del coordinador Coqui Raffo.

Se reconocía amigo de César Menotti y Jorge Cappa, a quienes identificaba como dos maestros, y decía ser un docente de los chicos. También tuvo experiencia en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, pero luego volvió a la Argentina y tuvo un paso como entrenador principal en Fénix antes de retornar a la cantera xeneize.

La posibilidad de que Navas se reintegre al cuerpo técnicoprincipal se suma a los rumores que rodean el regreso de Arruabarrena, quien está a punto de asumir nuevamente como director técnico de Boca Juniors, generando expectativa entre los hinchas y en el ámbito del fútbol argentino





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