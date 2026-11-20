El técnico de Boca Juniors, Jorge Arruabarrena, enfatiza la necesidad de serenidad y lucidez para superar al Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana.

El cuerpo técnico y la dirigencia de Boca Juniors han fijado un objetivo claro de cara al duelo decisivo por la Copa Sudamericana. Jorge Arruabarrena, técnico del club xeneize, ha transmitido un mensaje fundamental a sus jugadores en las horas previas al encuentro contra Atlético Mineiro. Este comunicación cobra mayor relevancia debido al contexto histórico reciente del equipo y a la necesidad de demostrar una evolución táctica y mental. El entrenamiento se ha centrado en la gestión de los momentos críticos y la definición de resultados a alta intensidad.

El legado de Arruabarrena en finales

Arruabarrena cuenta con una trayectoria probada en instancias decisivas, habiendo ganado la Copa Libertadores en el año 2000. Durante esa victoria histórica, el técnico anotó dos goles en el partido de ida, demostrando su capacidad ofensiva y mentalidad ganadora desde su etapa como futbolista. Ahora, desde la banca, utiliza esa experiencia para guiar al plantel con una autoridad basada en el éxito y la comprensión profunda del fútbol de alto nivel.

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Estrategia de gestión del plantel

El entrenador ha demostrado un manejo equilibrado de los tiempos y las emociones de sus dirigidos. Ha logrado integrar bromas y cercanía, como ocurrió con el jugador Flores, a quien le ha pedido mayor eficacia frente al arco, sin perder su rol de conductor absoluto del equipo. Esta dinámica permite mantener la confianza y la naturalidad en el vestiario, creando un ambiente donde los jugadores se sienten libres de expresar sus inquietudes bajo la guía firme de la dirección técnica.

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La importancia de jugar finales

La frase central que se repite en el grupo es la necesidad de saber jugar finales con madurez. Esto implica ser serio y equilibrado, evitando acciones impulsivas y quemando las naves solo cuando sea estrictamente necesario. El equipo busca mantener la lucidez, no caer en trampas emocionales ni autoflagelarse por errores o injusticias arbitrales, tal como ocurrió en momentos clave contra Independiente y Defensa y Justicia, donde el viento y los errores rivales favorecieron el resultado.

Consecuencias y próximos pasos

Con el título de la Copa Argentina ya obtenido en un sprint final marcado por triunfos sufridos y numerosas polémicas, el equipo dirige sus esfuerzos hacia la conquista de la Sudamericana. La final se disputará en Barranquilla, donde el estadio Metropolitano ha sido transformado para recibir el encuentro. Los aficionados esperan ver un Boca Juniors más inteligente, conectado y consciente del valor en juego, capaz de mantener la calma ante la presión de un rival fuerte como Atlético Mineiro en un escenario internacional.