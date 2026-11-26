El DT de Boca Jrs. exige ganar sin relajarse tras obtener la tabla anual, destacando el rol de Bianchi y la rotación de jugadores clave en el Clausura.

El entrenador de Boca Jrs., Arruabarrena, expresó su satisfacción tras la clasificación a cuartos de final, aunque advirtió que en el club hay que seguir ganando y nunca relajarse.

El DT destacó la ilusión del hincha y el buen nivel del equipo, enfatizando la necesidad de mantener la concentración en los próximos partidos del Clausura y la Copa Argentina.

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Manejo de Grupo y Legado de Bianchi

Bianchi afirmó que comparar a Arruabarrena con Carlos Bianchi sería irrespetuoso, ya que este último es considerado el mejor entrenador del club.

El exjugador y técnico resaltó la importancia del manejo de grupo y la sinceridad en las decisiones, señalando que los jugadores entienden que tirar para adelante es lo mejor para el equipo.

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Bianchi también mencionó que en diciembre se tendrán charlas con los futbolistas para definir sus futuras etapas, priorizando siempre los objetivos del club.

Rotación y Salud Mental del Plantel

Arruabarrena explicó que la constante rotación es necesaria debido a la exigente agenda de partidos, que incluye encuentros cada tres o cuatro días.

El técnico detalló que jugadores como el Ruso no jugaron el último partido para evitar el cansancio, pero estarán disponibles para el encuentro próximo.

Además, abordó la ansiedad y los nervios como parte del fútbol, mencionando que las charlas con el cuerpo técnico ayudan a manejar la presión mental en una temporada de alta densidad.

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Impacto en el Rendimiento y Futuros Desafíos

El logro de la tabla anual quitó una presión significativa al equipo, permitiendo que los últimos partidos mostraran un juego más vistoso y directo.

Villa resaltó el crecimiento de los jugadores clave, destacando que el buen rendimiento colectivo permite que las individualidades brillen en momentos decisivos.

Arruabarrena confía en que el equipo podrá aspirar a otro título si mantiene la frescura mental y la intensidad necesaria para enfrentar a rivales duros como Gimnasia.