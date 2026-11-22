El entrenador Vasco Arruabarrena revela los detalles de su relación con Juan Román Riquelme, presidente de Boca, tras la victoria en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

El técnico Vasco Arruabarrena aprovechó la celebración de la conquista de la Copa Sudamericana para destacar la sólida relación profesional que mantiene con el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Tras la contundente victoria por 2-0 ante el Atlético Mineiro en la final, el DT no solo valoró el logro deportivo, sino que también hizo referencia al emotivo abrazo con su antiguo compañero en el terreno de juego.

Confianza Histórica y Respeto Institucional

Arruabarrena reveló detalles específicos sobre la dinámica de trabajo que existe entre él y Riquelme, fundamentada en años de trayectoria compartida en diferentes clubes y países. El entrenador explicó su perspectiva sobre la autoridad institucional al señalar: Es el presidente, creo que cuando a alguien o el entorno lo llama presidente es porque se gana el respeto. Tengo que tener ese respeto. Este reconocimiento resalta la jerarquía que el DT asigna al puesto que ocupa Riquelme, basándose en la credibilidad adquirida a lo largo de su carrera deportiva.

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La conexión entre ambos trasciende el ámbito actual del fútbol argentino, ya que sus caminos se cruzaron en épocas clave de sus respectivas carreras. Román y el Vasco coincidieron en el Xeneize entre 1997 y el año 2000, una etapa productiva en la que levantaron varios títulos locales e internacionales. Esta base de confianza les permitió construir una relación sólida que persiste incluso décadas después de su despedida de ese periodo dorado.

La afinidad profesional continuó desarrollándose en Europa, donde se reencontraron en el Villarreal de España, un período que abarcó desde 2003 hasta 2007. Durante esa estancia en la liga española, ambos formaron parte de un plantel que logró alcanzar las semifinales de la Champions League en la temporada 2005/06. Esa experiencia europea conjunta contribuyó a forjar la confianza mutua que Arruabarrena menciona como un pilar fundamental en su actual gestión técnica.

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Gestión Técnica sin Relajación Post-Trofeo

Más allá de este trofeo, que se suma al de la tabla anual obtenido días atrás, Arruabarrena remarcó que no hay que relajarse, un mensaje que pronunció en referencia directa a sus jugadores y a la estructura organizativa del club. El DT enfatizó que el éxito deportivo no debe servir de distracción frente a los objetivos restantes. Esto de haber conseguido los resultados no nos tiene que tapar cosas que podemos mejorar, yo como entrenador, él como presidente, pero me ha cumplido en todo. Este comentario refleja una mentalidad enfocada en la mejora continua y la exigencia interna.

La gestión deportiva bajo la presidencia de Riquelme ha mostrado resultados tangibles en el rendimiento del equipo durante el presente año. El Vasco acumuló 20 triunfos, 7 empates y dos derrotas en los encuentros disputados bajo su dirección técnica. Esta estadística evidencia la consistencia del juego del plantel y respalda las declaraciones del entrenador sobre el cumplimiento de las expectativas planteadas por la dirigencia.

Impacto Inmediato en la Ronda Final

La victoria en la final ante el Atlético Mineiro por 2-0 consolidó a Boca Juniors como el campeón continental más reciente de América del Sur. Este triunfo cierra un ciclo competitivo significativo para el club, sumándose a los logros internos y posicionando al elenco xeneize en el centro del debate futbolístico. La presencia de Riquelme en el banquillo y en las celebraciones subraya la integración directa del presidente en los momentos de mayor intensidad emocional del fútbol profesional.